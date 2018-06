Elite der Golfamateure in Mönsheim

Mösheim (stn). Die besten Golfamateure Deutschlands treffen an diesem Wochenende in Mönsheim aufeinander: Denn die Golf-Bundesliga Süd der Frauen und der Männer macht am dritten Spieltag Station beim Golf-Club Solitude. In beiden Konkurrenzen am Samstag (9 Uhr) und Sonntag (8 Uhr) ist der Stuttgarter Club mit jeweils einem Team vertreten. Gegner sind bei den Frauen der GC St. Leon-Rot, der Münchener GC, der GC Reichswald und der Frankfurter GC, bei den Männern der GC St. Leon-Rot, der GC Mannheim-Viernheim, der GC Herzogenaurach und der GC Olching. „Unsere Teams sind hoch motiviert und haben sich für das Heimspiel viel vorgenommen. Wir erwarten 400 Zuschauer“, sagt Simon Schmugge, der Geschäftsführer des Golf-Club Solitude.

Das deutsche Amateurgolf-Ligasystem „Kramski Deutsche Golfliga“ befindet sich mittlerweile im dritten Jahr. Gestaffelt von der Ersten Bundesliga bis zur Landesliga kämpfen 460 Männer- und Frauenteams mit mehr als 3300 Akteuren an fünf Spieltagen jedes Jahr um die Meisterschaft und den Aufstieg sowie gegen den Abstieg. Abgeschlossen wird die Bundesligasaison mit dem Final Four am 18. und 19. August im Kölner Golfclub. Dabei wird der Deutsche Meister gekürt. Die jeweils Viert- und Fünftplatzierten der Bundesliga steigen in die Zweite Bundesliga ab. Weitere Informationen im Internet unter www.deutschegolfliga.de.