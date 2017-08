Ehepaar Weber tanzt auf Platz vier

Enzklösterle/Illingen (red). Am vergangenen Wochenende gingen zwei Standardpaare des Tanzsportclubs Illingen bei den Turnieren in Enzklösterle an den Start. In der Klasse Senioren II A – insgesamt waren zehn Paare angetreten – tanzten Klaus und Heike Weber sicher in die Endrunde. Hier steigerten sie sich noch einmal und belegten am Ende den vierten Platz. Horst Dretschak und Dorothea Meier stellten sich bei den Senioren III D nach längerer Turnierpause der Konkurrenz. Sie erreichten in dieser jüngeren Altersklasse den 13. Rang.