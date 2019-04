Illingen (red). Am Dienstag, 7. Mai, startet beim TSC Illingen ein Discofox-Kurs für Paare mit Grundkenntnissen und für Wiedereinsteiger. An fünf Abenden wird ab 21 Uhr im katholischen Gemeindehaus Vorhandenes im Dreier- und Viererschritt vertieft und darauf Neues aufgebaut. Die Kosten pro Paar belaufen sich auf 50 Euro/ermäßigt für Mitglieder 40 Euro. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 0 70 41 / 8 43 79 oder per Mail an webertscillingen@aol.com.