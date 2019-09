Die Weltklasse von morgen hautnah erleben

Bietigheim-Bissingen (red). Die olympische Sportart Badminton gastiert hochkarätig besetzt in Bietigheim-Bissingen. Erstmalig hat der Deutsche Badminton-Verband (DBV) in seiner mehr als 66-jährigen Geschichte ein Länderspiel nach Bietigheim-Bissingen vergeben. Am 4. November um 18.45 Uhr präsentieren die beiden Vereine TSV

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen