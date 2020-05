Deutschland-Tour verschiebt sich

Stuttgart/Vaihingen (red). Die Deutschland-Tour, eines der großen Radrennen mit Wettbewerben für Profis und Amateure, wird wohl erst im Jahr 2022 wieder Station in der Region machen. Denn das für dieses Jahr geplante Rennen wurde abgesagt, soll aber 2021 nach Möglichkeit mit dem gleichen Etappenverlauf von Stralsund bis Nürnberg nachgeholt werden.

Die Covid-19-Pandemie ist der Grund für die Absage der diesjährigen Deutschland-Tour, die 30 Jahre nach der Wiedervereinigung einmal schräg durchs Bundesgebiet hätte führen sollen – auf einer Streckenlänge von 720 Kilometern von Mecklenburg-Vorpommern nach Bayern. Bei aller Enttäuschung über die Absage haben die Etappenorte aber bereits signalisiert, auch ein Jahr später Gastgeber des Pelotons sein zu wollen.

Das hat allerdings auch Auswirkungen auf die für 2021 geplante Deutschland-Tour. Erst kürzlich hatte die Stadt Stuttgart den Zuschlag bekommen, Ziel der Schlussetappe zu sein. Stuttgarts Sportbürgermeister Martin Schairer zeigt Verständnis für die Verschiebung und sagt: „Stuttgart ist darum offen für eine Verlegung des ursprünglich für 2021 in der Landeshauptstadt geplanten Finales der Schlussetappe der Deutschland-Tour ins Jahr 2022.“

Es ist gar nicht lange her, dass Stuttgart zuletzt das Tour-Finale ausgerichtet hat. Erst im August 2018 war das Teilnehmerfeld der Deutschland-Tour auch durch einige Orte der Region gerollt, ehe in Stuttgart der Schlusssprint anstand. Insbesondere der Vaihinger Radprofi Alexander Krieger hatte damals aufhochen lassen – allerdings weniger mit seinem 38. Platz im Gesamtklassement des Vier-Tage-Rennens, sondern in der ersten Etappe von Koblenz nach Bonn. Nach 157 Kilometern sprintete er in der Spitze um die Treppchenplätze mit und holte mit Rang fünf mehr als einen Achtungserfolg.