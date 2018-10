Dennis Ullrich beim Supercross

Stuttgart (red). Der vierfache Champion im ADAC MX Masters Dennis Ullrich startet im November beim ADAC-Supercross in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Auch Ex-Triumphator Florent Richier kommt. Deutschlands Spitzenpilot Ullrich tritt erstmals seit 2014 wieder beim Klassiker in der Schleyer-Halle an. „Wir freuen uns sehr, dass er seine Zusage gegeben hat. Mit ihm wird ein echter Lokalmatador in der hochkarätig besetzen Topklasse SX1 dabei sein“, sagt Ilona Zink, Organisationsleiterin des bekannten Motorsportevents. Der 25-Jährige stammt aus Rammingen (Alb-Donau-Kreis) und wohnt im badischen Kämpfelbach.

Den größten Erfolg bei seinen bisherigen Hallenauftritten in Stuttgart feierte Ullrich im Jahr 2012 als Gesamtdritter. Unvergessen seine begeisternde Fahrt in der „Nacht der Revanche“, als er kurz vor dem Ziel noch in Führung lag, nach einem Sturz aber noch zwei Plätze zurückfiel. In jener Wintersaison wurde er Gesamtzweiter in der ADAC SX-Cup-Serie. Ullrich gehört zudem dem deutschen Nationalkader an, ist somit seit Jahren beim Motocross der Nationen eine feste Größe. Für Aufsehen in der Szene sorgte er zum Jahresanfang mit der Gründung seines eigenen Teams „2-Stroke Revolution Racing“, verbunden mit dem ausschließlichen Einsatz eines Zweitakters bei den großen nationalen und internationalen Rennen und der Premiere seines eigenen Youtube-Kanals.

Die Zusagewelle für das ADAC-Supercross am 9. und 10. November rollt weiter. Nicht nur Ullrich hat zugesagt, sondern auch der Triumphator des Jahres 2012, Florent Richier. Der Franzose, seit rund einem Jahrzehnt immer wieder beim ADAC Supercross Stuttgart am Start, ist einer der Publikumslieblinge. Auch die Zusage von Dominique Thury aus dem sächsischen Bad Schlema lässt das Supercross-Herz höher schlagen. Der Vorjahressiebte hat sich für Stuttgart ebenso viel vorgenommen. Den letzten Gesamtsieg eines Deutschen in der Hans-Martin-Schleyer-Halle errang übrigens im Jahr 2002 der Kleinglattbacher Andreas Boller.