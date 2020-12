Dem Feuertod entrissen

Von Michael Nachreiner

Wien. Als Lewis Hamilton den Grand-Prix-Siegrekord von Michael Schumacher erst eingestellt und dann überholt hat sowie mit sieben Formel-1-Weltmeistertiteln mit dem Kerpener gleichgezogen ist, sind viele Diskussionen entbrannt, wer denn nun der beste Rennfahrer aller Zeiten ist. Die puren Fakten lassen nur eine Wahl zwischen einem der beiden zu – entweder Hamilton oder Schumacher. Doch auf seine Art gehört auch Andreas Nikolaus Lauda, von allen nur „Niki“ genannt, mit in diese Diskussion.

Zum einen saß der Österreicher 1976 nur 42 Tage – und nur zwei verpasste Rennen – nach seinem Unfall auf dem Nürburgring, bei dem er fast verbrannt wäre, beim Großen Preis von Italien wieder hinter dem Steuer seines Formel-1-Ferraris. Zum anderen bewies er Größe: Beim letzten Saisonrennen im japanischen Fuji, dessen Start wegen strömenden Regens und Nebel schon immer wieder verschoben worden war, stieg er nach der zweiten Runde aus seinem Boliden. Er hatte Sicherheitsbedenken, dass das Rennen ohne größeren Unfall zu Ende gehen würde. Dadurch verschenkte er aber auch seinen zweiten Weltmeistertitel in Folge an seinen Rivalen James Hunt im McLaren, der vor dem Rennen noch drei Punkte Rückstand hatte, als Dritter aber genügend Zähler sammelte, um an Lauda vorbeizuziehen.

Seinen zweiten WM-Titel im Ferrari ließ Lauda dann in der Saison darauf folgen, obwohl er nicht alle Grand Prixs absolvierte. Weil er schon frühzeitig im Jahr einen Vertrag bei Brabham für 1978 unterschrieben hatte, kam es zu immer mehr Spannungen mit Firmengründer Enzo Ferrari. Die letzten beiden Saisonrennen bestritt schon sein Nachfolger Gilles Villeneuve an Laudas Stelle. Zu diesem Zeitpunkt stand der Titelgewinn des Österreichers aber schon fest. Die Liaison mit Brabham dauerte jedoch nicht einmal zwei Jahre. Obwohl Lotus die Saison 1978 dominierte, wurde Lauda Vierter. Doch im Jahr darauf war der Wurm drin. Der Österreicher trat daher Ende September 1979 während des Trainings zum Großen Preis von Kanada nach elf Ausfällen in 13 Rennen und nur vier WM-Punkten zurück. „Warum soll ich wie ein Trottel mit den anderen im Kreis fahren?“, erklärte er. In der Folgezeit widmete er sich der Fliegerei und dem Aufbau einer eigenen Fluggesellschaft.

Der Motorsportvirus ließ den in der Zwischenzeit 33-Jährigen allerdings nicht los. Zur Unterstützung seiner Fluglinie kehrte er 1982 in die Formel 1 zurück und unterschrieb bei McLaren. Lauda war fahrerisch sofort wieder konkurrenzfähig, obwohl das Team nur den leistungsmäßig unterlegenen Ford-Saugmotor zur Verfügung hatte, was sich besonders 1983 deutlich zeigte. Erst mit dem Wechsel zu Porsche als Motorenlieferant änderte sich dies. Die Weltmeisterschaft 1984 wurde dann zum teaminternen Duell zwischen Lauda und Alain Prost. Zwar siegte der Franzose sieben Mal, während der Österreicher nur fünf Mal auf dem Podest ganz oben stand. Dennoch holte Lauda mit einem halben Punkt Vorsprung den Titel – dem knappsten Abstand in der Geschichte der Formel 1. Nach massiven technischen Problemen und einer Ausfallserie, die ihresgleichen suchte, trat Lauda am Ende der Saison 1985 erneut zurück.

Ausgelöst durch Laudas Unfall und die Berichterstattung der Massenmedien, aber auch durch Jackie Stewarts Sicherheitskampagne kam es nach 1976 langsam zu einem Umdenken, was die Sicherheit der Strecken und Fahrer betraf. Schrittweise wurden in den folgenden Jahren die Sicherheitsbestimmungen verschärft. Als Lauda nach seiner Pause zurückkehrte, war er erstaunt: „Ich konnte nicht glauben, was mit den Wagen während meiner zweijährigen Abwesenheit geschehen war.“

Als Hommage an den größten Sportler Österreichs – Lauda war im Mai 2019 verstorben – wurde eine der begehrtesten Trophäen im österreichischen Sport in diesem Jahr nach ihm benannt. Die von Stefan Gahr gefertigte Trophäe für die Sportlerinnen und Sportler des Jahres in der Alpenrepublik heißen seitdem „Niki“.

