DAV übernimmt Kletterhalle

Stuttgart (red). Die Sektion Schwaben des Deutschen Alpen-Vereins (DAV) übernimmt die Kletter- und Boulderhalle Climbmax in Stuttgart-Zuffenhausen. Die größte DAV-Sektion in Baden-Württemberg bietet damit eine Ergänzung zu dem Kletterzentrum auf der Waldau und ist ab Januar 2019 für die Einrichtung mit einer Kletterfläche von 1500 Quadratmetern mit einer Höhe von 14,50 Metern sowie einer Boulderfläche von 800 Quadratmetern an bis zu 4,5 Meter hohen Wänden zuständig. Insbesondere im Bereich Bouldern gehört die Halle zu den größten Anlagen in Baden-Württemberg.