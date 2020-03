Corona legt Sport-Deutschland lahm

Von Michael Nachreiner und Ralph Küppers

Saisonendspurt für die Basketballer der BSG Vaihingen/Sachsenheim: Nach der Niederlage in Konstanz benötigt die Mannschaft um Spielertrainer Themis Koupidis dringend Punkte. Doch der Basketball-Verband (BBW) hat gestern Nachmittag alle Maßnahmen – insbesondere den Spielbetrieb – ausgesetzt. Wenig später folgte der Handball-Verband Württemberg (HVW) und am Abend auch der Württembergische Fußball-Verband (WFV).

Vaihingen. Am Mittwoch stufte die Weltgesundheitsorganisation WHO den Corona-Ausbruch als Pandemie ein. Seitdem gibt es praktisch stündlich eine neue Wasserstandsmeldung. So wurde der französische Star der Utah Jazz, Rudy Gobert, positiv auf den Virus getestet. Daraufhin setzte die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA den Spielbetrieb vorerst aus. Der Formel-1-Grand-Prix von Melbourne wird ohne das McLaren-Team stattfinden, weil mindestens ein Mitarbeiter der Mannschaft rund um die Fahrer Carlos Sainz und Lando Norris ebenfalls erkrankt ist.

Doch die Covid-19-Erkrankung ist nicht weit weg. Auch den regionalen Spielbetrieb betrifft die Corona-Pandemie. Bereits am Mittwochabend hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) als Ligaträger die nächsten beiden Spieltage der 3. Liga abgesagt. Der 28. und 29. Spieltag, die ursprünglich für dieses Wochenende sowie nächsten Dienstag und Mittwoch terminiert waren, werden frühestens Anfang Mai nachgeholt. Die Frage, wie aufgrund des Coronavirus’ ab dem 30. Spieltag in der 3. Liga verfahren wird, soll am Montag geklärt werden. Der DFB hat an diesem Tag den Ausschuss und alle Klubs der 3. Liga zu einer außerordentlichen Versammlung in Frankfurt am Main eingeladen. DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius: „Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Nahezu stündlich ergeben sich neue Sachlagen. Klar ist: Die Gesundheit steht über allem. Klar ist darüber hinaus, dass wir unserer Verantwortung für die Vereine gerecht werden wollen und müssen.“

Angesichts der dynamischen Lageentwicklung bei der Verbreitung des Coronavirus’ hat der Württembergischen Fußball-Verband (WFV) gestern am frühen Abend nachgezogen. Die WFV-Verantwortlichen haben entschieden, den Spielbetrieb ab sofort bis einschließlich 31. März komplett auszusetzen. Diese Regelung betreffe alle Ligen unterhalb der Oberligen Baden-Württemberg – und zwar in allen Altersklassen. Für die Spielklassen darüber würden die jeweiligen Ligaträger entscheiden. „Unabhängig von behördlichen Vorgaben tragen wir damit der aktuellen Entwicklung Rechnung und werden unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht“, erklärt WFV-Präsident Matthias Schöck. „Damit haben unsere Spieler, aber auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter kurzfristig Klarheit und können entsprechend planen.“ Im Laufe des Donnerstags hätten vermehrt Ortspolizeibehörden Allgemeinverfügungen erlassen, die eine Aufrechterhaltung des Spielbetriebs zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr vertretbar erscheinen lassen. „Wir wollen mit dieser Entscheidung auch unsere Vereinsvertreter und ehrenamtlichen Mitarbeiter entlasten und ihnen ein Stück weit die Verantwortung abnehmen“, ergänzt WFV-Hauptgeschäftsführer Frank Thumm.

Wie es nach dem 31. März weitergeht, wird davon abhängen, wie sich die Lage in der Nation entwickelt. „In den kommenden Wochen wird der WFV die Entwicklungen intensiv beobachten und sorgfältig prüfen, inwieweit eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Einklang mit den Empfehlungen und Vorgaben der maßgeblichen Behörden möglich ist“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Bereits am frühen Nachmittag hat der Basketball-Verband Baden-Württemberg (BBW) den Spielbetrieb, aber auch Tagungen, Lehrgänge und Sitzungen bis auf weiteres komplett ausgesetzt. „Diese Regelung gilt für alle Ligen des BBW inklusive den Bezirken“, erklärt BBW-Präsident Joachim Spägele. „Im Vordergrund steht für uns die Gesundheit und das Wohlergehen der Athleten, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Funktionäre und aller weiteren Beteiligten. Den baden-württembergischen Basketballvereinen wird empfohlen, auch den Trainingsbetrieb vorerst auszusetzen, um die sozialen Kontakte im Basketball zu minimieren.“

Anders als der Hessische Basketball-Verband (HBV), der die Saison 2019/2020 für komplett beendet erklärt hat, wobei die aktuellen Tabellen als Abschlussklassement gelten, will der BBW zeitnah und mit Blick auf die weiteren Entwicklungen in enger Absprache mit Behörden, Kommunen und dem Deutschen Basketball-Bund (DBB) entscheiden, ob die Saison endgültig für beendet erklärt wird.

Den gleichen Beschluss hat auch die Basketball-Bundesliga (BBL) getroffen: Der Spielbetrieb wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Das beschlossen das Präsidium der Arbeitsgemeinschaft BBL, die Geschäftsführung der BBL GmbH und die 17 Clubs der Bundesliga gestern einstimmig. Das betrifft schon das Derby an diesem Sonntag zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und den Hakro Merlins Crailsheim. Es bleibe aber das Ziel, die Saison 2019/2020 zu einem späteren Zeitpunkt geordnet zu Ende zu spielen. Deshalb werden sich die Clubs der BBL innerhalb der nächsten 14 Tage wieder treffen, um die dann aktuelle Lage und mögliche Szenarien und Handlungsoptionen erneut zu besprechen.

Auch der Handball-Verband Württemberg (HVW) hat auf die aktuellen Entwicklungen reagiert. Er, aber auch die Landesverbände Baden, Bayern, Hessen, Pfalz, Saar, Rheinland, Rheinhessen und Südbaden sowie Handball Baden-Württemberg haben gestern mit sofortiger Wirkung einen dreistufigen Plan beschlossen: Der Spielbetrieb der aktiven Mannschaften wird bis mindestens 19. April ausgesetzt. Der Jugendspielbetrieb für die Saison 2019/2020 ist beendet. Und nicht notwendige Sichtungsveranstaltungen, Sitzungen, Tagungen oder Fortbildungen werden bis auf Weiteres ausgesetzt. „Dynamische Entwicklungen bedürfen vorausschauender Abwägungsentscheidungen“, sagt HVW-Präsident Hans Artschwager. „Es stellt sich somit nicht mehr die Frage des richtigen Zeitpunktes, wann eine solche Entscheidung gefällt werden muss, sondern wer es gut macht und wer es schlecht macht.“ Prävention sei keine Hysterie und Ignoranz kein Mut. „Durch unsere Entscheidung wollen wir nicht nur der Verbreitung des Coronavirus’, sondern auch der Infektion mit Angst entgegenwirken“, fügt Artschwager hinzu.

Bereits zuvor hat auch die Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) die Reißleine gezogen. Der Vorstand hat für das anstehende Wochenende alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga abgesagt. Selbst das Spitzenspiel der HBF zwischen dem Thüringer HC und der SG BBM Bietigheim, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Fernsehen live übertragen werden sollte, findet nicht statt. „Aussagen über weitere Spieltage können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden, da die Folgen und Auswirkungen des Coronavirus aktuell nicht absehbar sind“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch die Faustballer werden vorerst ihre Meister in den Jugend- und Seniorenklassen nicht ausspielen können. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hat gestern alle nationalen Wettkampfveranstaltungen bis einschließlich 5. April abgesagt. Für die Verantwortlichen der Deutschen Faustball-Liga (DFBL) vollkommen überraschend. Noch zum DM-Wochenende der Männer in Mannheim hatte es keine Anzeichen für eine Absage gegeben, obwohl der aufgrund der steigenden Zahl an Coronavirus-Infektionen in Deutschland gegründete Krisenstab des DTB in den vergangenen Wochen mehrfach getagt hatte, um gemeinsam über das weitere Vorgehen zur Durchführung von Wettkämpfen und Veranstaltungen zu beraten und zu entscheiden“, heißt es in einer DFBL-Presseerklärung. Nicht von diesen Absagen betroffen sollen Lehrgangsmaßnahmen und Fortbildungen der DFBL sein. Sie finden bis auf Weiteres statt.

Bereits vor dieser Generalabsage hatte die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard die DM der männlichen und weiblichen U 14 an diesem Wochenende in Karlsdorf verboten. Kurz darauf folgte auch die Absage für die DM der weiblichen U 16 in Gnutz. Die Gemeinde untersagt Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern oder Zuschauern.

So ziemlich die einzige Sportart, in der am Wochenende noch Spiele angesetzt sind, ist Tischtennis. „Aktuell haben die Verantwortlichen von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) nicht vorgesehen, Spiele oder Turniere verbandsseitig abzusagen“, heißt es auf der TTBW-Homepage. Allerdings fand gestern Abend noch eine außerordentliche Präsidiumssitzung statt.

Eigentlich wollte der Boxring Ötisheim am 28. März den Baden-Württemberg-Cup-Kampftag ausrichten. Doch der Box-Verband Baden-Württemberg (BVBW) hat dies bereits im Lauf der vergangenen Woche in Absprache mit dem Verein untersagt. Der Verein könne in der Erlentalhalle nicht für ausreichenden Schutz der Zuschauer, Athleten und Betreuer sorgen, teilte Holger Rieth, der beim BVBW für diesen Mannschaftswettbewerb verantwortliche Koordinator, dem Verein mit. Da geeignete Desinfektionsanlagen und eine Lüftungsanlage nicht vorhanden seien, könne der Ausrichter das Risiko der Verbreitung des Coronavirus’ nicht eingehen.

Aufgehoben ist in diesem Fall aber nur aufgeschoben. „Sobald sich die Lage entspannt hat und wir grünes Licht vom Box-Verband Baden-Württemberg haben, möchte der Boxring Ötisheim Ende des Jahres einen Baden-Württemberg-Cup ausrichten“, heißt es in der Pressemitteilung.