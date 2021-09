Bronzene Ehrennadel

Schach. „Gute Schachspieler, die sich gleichzeitig ehrenamtlich engagieren, sind nicht allzu häufig anzutreffen.“ Doch genau das treffe auf Peter Reifschneider zu, ist Armin Winkler, der Ehrenpräsident des Schach-Verbands Württemberg (SVW), überzeugt. Denn Reifschneider prganisiert schon seit mehr als 13 Jahren die Schachabende der Bürgerstiftung Aldingen, wofür er mit der Bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet wurde. In den 1980er Jahren hat Reifschneider zudem dazu beigetraten, dass Ludwigsburg zuerst in die Verbands- und anschließend auch in die Oberliga aufgestiegen ist. red