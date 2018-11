Blick ins Fahrerlager beim Supercross

Stuttgart (red). In diesem Jahr gibt es ein besonderes Bonbon für die Zuschauer beim 36. ADAC Supercross in Stuttgart am nächsten Wochenende. Erstmals ist das Fahrerlager für Besucher geöffnet. Möglich ist der Zugang an beiden Event-Tagen von Hallenöffnung bis 22.30 Uhr.

„Im Fahrerlager können die Besucher direkt bei den Startvorbereitungen und Nachbereitungen des Rennens dabei sein“, sagt Ilona Zink, Organisationsleiterin des Stuttgarter Motorsport-Klassikers. Eine Autogrammstunde – dabei sind unter anderem die deutschen Topfahrer Dominique Thury, Dennis Ullrich (beide SX1) und Tom Koch (SX2) – rundet an beiden Tagen das Angebot ab. Die Autogrammstunde ist freitags von 18.40 bis 19.20 Uhr, samstags von 18.10 bis 18.50 Uhr.

Der Fahrerlager-Eintritt ist für die Zuschauer mit einem Jugend-Ticket, unabhängig der Kategorie, kostenlos, die Eintrittskarte ist am Eingang des Fahrerlagers vorzuzeigen. Für Zuschauer mit anderen Tickets beträgt der Eintritt pro Fahrerlagerbesuch 10 Euro. Die Kasse steht direkt am Eingang des Fahrerlagers (Barzahlung).