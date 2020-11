„Bin nicht sicher, ob es die richtigen trifft“

Von Michael Nachreiner

Vaihingen. Als Martin Kühnl am Sonntagabend den Familienbetrieb, den Vaihinger Fitnesstreff, zugeschlossen hat, ist das ein komisches Gefühl gewesen. „Ich hatte einen Kloß im Hals“, berichtet der Juniorchef des Fitnessstudios in der Vaihinger Kernstadt. Denn zumindest die nächsten rund vier Wochen bis Ende November dürfen er, seine Schwester Daniela Hees und sein Vater Wolfgang Kühnl laut Beschluss der Politik, um die immer weiter steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen, keine Kunden begrüßen. „Das ist traurig“, erklärt Juniorchefin Daniela Hees. Und Seniorchef Wolfgang Kühnl ergänzt: „Uns trifft es in diesem Jahr emotional noch um einiges härter. Im Juni hatten wir unser 40-jähriges Bestehen. Da war eigentlich ein großes Fest geplant.“

Darüber hinaus sei ein Fitnessstudio nicht nur ein Ort, um ein bisschen Kraft- oder Ausdauertraining zu absolvieren. „Vor allem für Ältere geht es nicht nur um den Sport, sondern auch um die sozialen Kontakte“, erzählt Daniela Hees. Diese Komponente würde von der Politik komplett unterschätzt. „Viele trainieren vielleicht eine Stunde, sind aber in der Regel rund zwei Stunden bei uns im Fitnessstudio. Sie sitzen dann zusammen, trinken einen Kaffee und tauschen sich einfach ein bisschen aus“, berichtet Wolfgang Kühnl. Dem wurde der Vaihinger Fitnesstreff auch gerecht. „Im Sommer haben wir immer eine studio-interne Meisterschaft ausgerichtet. Außerdem gab es in der kälteren Jahreszeit immer einen kostenlosen Glühweinausschank. Und im Winter haben wir eine Ski-Ausfahrt organisiert“, berichtet Martin Kühnl und ergänzt: „Denn wir haben auch eine soziale Verantwortung. Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr bin ich bei manchen Senioren erschrocken, wie stark sie abgebaut hatten, als sie wieder ins Studio kamen, weil sie keine sozialen Kontakte hatten.“

Hygienekonzept hat funktioniert, an die Regeln wurde sich gehalten

Die drei Geschäftsführer des Vaihinger Fitnesstreffs stehen aber voll und ganz hinter den Maßnahmen der Regierung. „Bei uns in der Familie gibt es selbst jemanden aus der Hochrisikogruppe. Diese Personen, aber auch unser Gesundheitssystem muss man schützen“, erklärt Daniela Hees. Was den dreien allerdings fehlt, ist eine Nachvollziehbarkeit. „Wir wollen ja Teil der Lösung sein“, erklärt Martin Kühnl. „Und wir taten auch alles, um unsere Mitglieder zu schützen. Wir haben den Abstand zwischen den Geräten vergrößert und haben teilweise sogar Geräte auf unsere Außenfläche ausgelagert. Teilweise kam ich mir sogar vor wie der Sheriff von Vaihingen, weil ich immer wieder rumgerannt bin und auf die Abstandsregeln hingewiesen habe.“ Und Wolfgang Kühnl ergänzt: „Außerdem sind alle Personen, die bei uns trainieren, komplett erfasst. Wenn jemand wissen möchte, wer vor x Wochen im Zeitraum von bis bei uns war, dann kann ich das sofort im Computer nachvollziehen.“

Darüber hinaus sind bisher praktisch keine Fälle bekannt, bei denen sich Sportler in einem Fitnessstudio infiziert haben. „Wenn es da eine Verbindung gäbe, wäre die Entscheidung der Politik, dass wir jetzt wieder schließen müssen, leichter nachzuvollziehen“, berichtet Martin Kühnl. Und seine Schwester Daniela Hees ergänzt: „Wir wollen das Studio nicht auf Biegen und Brechen auflassen und damit unsere Familien und unsere Kunden gefährden. Aber wir hatten ein gutes Hygienekonzept. Und alle haben sich daran gehalten. Außerdem sind Fitnessstudios keine Hotspots. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob es mit dem Lockdown die richtigen trifft.“

Livestreamkurse machen Lockdown leichter, Kontakt zu Kunden fehlt aber

Etwas leichter macht es den Betreibern des Vaihinger Fitnesstreffs, dass sie zumindest über Online-Trainingskurse etwas für ihre Kunden machen können. „Schon im ersten Lockdown im Frühjahr haben wir Livestreams über Facebook und Youtube angeboten. Jetzt haben wir die Angebote weiterentwickelt und auch in unsere eigene App integriert“, berichtet Martin Kühnl. Das ist ein Angebot von rund 15 bis 20 Stunden pro Woche. „Außerdem schieben wir noch Heimtrainingspläne nach, damit unsere Kunden wissen, was sie für Übungen zu Hause machen können“, fügt der Juniorchef hinzu. Die persönliche Arbeit mit den Sportlern ersetzt sie aber nicht.

Die Existenz ist aber noch nicht gefährdet. „Wir haben es schon im Frühjahr fair gehandhabt und haben die Mitgliedsbeiträge für die Dauer des Lockdowns nicht eingezogen. Das werden wir auch jetzt wieder machen“, berichtet Daniela Hees. „Die Solidarität ist immer noch da. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade Kunden aus der Risikogruppe unsicherer sind als im Frühjahr und dass einige über eine Kündigung ihrer Mitgliedschaft nachdenken.“ Und Wolfgang Kühnl schiebt hinterher: „Wir haben den Vorteil, dass wir ein Betrieb sind, der seit 40 Jahren gewachsen sind. Deshalb haben wir nicht so einen Stress wie jemand, der erst seit kurzer Zeit im Geschäft ist und noch Schulden oder Leasingverträge zu bedienen hat. Wir sind gut gewappnet. Aber irgendwann gehen die Ressourcen zu Ende. Und obwohl wir einen guten Ruf bei den Banken haben, wollen wir nicht die nächsten Jahren nur Kredite abbezahlen.“

Vom Überleben der Fitnessstudios hängen auch viele Arbeitsplätze ab

Und es ist ja nicht nur die eigene Existenz. Es hängen auch noch die Angestellten vom Überleben der Fitnessstudios ab. „Auch wenn wir viele Teilzeitkräfte haben, 450 Euro sind für viele Menschen viel Geld. Das hat die Politik nicht bedacht“, erklärt Wolfgang Kühnl. Und Martin Kühnl ergänzt: „In Vaihingen leben wir zudem in einer teuren Stadt. Da wir uns im Einzugsgebiet von Stuttgart und Weissach mit Mercedes, Porsche und Bosch befinden, sind die Mieten recht hoch.“