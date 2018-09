Bietigheim-Bissingen (red). Der neue Mann an der Seitenlinie des Bietigheimer HTC, Can Yurtseven, hat ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel gesehen, bei dem der HC Ludwigsburg II am Ende jedoch die besseren Tormöglichkeiten hatte und sich schlussendlich mit 2:1 (1:0)

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen