BHTC mit positivem Fazit der Vorbereitung

Bietigheim-Bissingen (red). Der Bietigheimer HTC ist bereit für den Start der 1. Hockey-Verbandsliga am morgigen Samstag (18 Uhr) gegen den Karlsruher TV. Nach Turnieren in Ulm und Karlsruhe sowie dem eigenen Cup am Viadukt gibt sich Trainer Thomas Dauner zufrieden:

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen