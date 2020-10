Bezirksschützentag ist abgesagt

Vaihingen (rh). Die Inzidenzzahl, also die Zahl neuer Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, für den Landkreis Heilbronn liegt aktuell knapp unter dem kritischen Wert von 50. Ganz anders sieht es im Stadtkreis Heilbronn (127) und im Landkreis Ludwigsburg (87,9) aus. Die Zahlen sind in den vergangenen Tagen rasant gestiegen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie hat die kommissarische Führung des Schützenbezirks Unterland beschlossen, den auf den 31. Oktober in Neckarwestheim terminierten Bezirksschützentag abzusagen und auf einen noch nicht benannten späteren Zeitpunkt zu verschieben.