Automobilturnier in Lomersheim

Lomersheim (red). Der Paul-Kessler-Platz auf dem Gelände des RKV Lomersheim steht an diesem Sonntag (ab 10 Uhr) ganz im Zeichen des Automobilturniersports. Die Fahrer der ADAC-Regionalverbände Württemberg und Nordbaden fahren in den Wertungsgruppen A (Meisterschaftsfahrer) und B (geübte Turnierfahrer) um Meisterschaftspunkte. Zehn Aufgaben, der täglichen Verkehrspraxis nahekommend, sind in Wettbewerbsform zu absolvieren. In der Gruppe A wird der Sieg sicherlich wieder unter den Fahrern des AMC Mittlerer Neckar vergeben. Favorit ist Rolf Oswald.