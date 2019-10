Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in den Partien gegen die TSG Heidelberg, den HC Ludwigsburg III, den HC Suebia Aalen sowie den HC Heidelberg am letzten Spieltag der Hockey-Feldsaison haben sich die Jüngsten des Club an der Enz Vaihingen, die Knaben D, um Robin Gayer (links) – hier gegen Aalens Alexander Gersonde – mit einer ausgeglichenen Bilanz in die kurze Pause bis zur Hallensaison verabschiedet. Foto: Leitner