Aus einem Wildfremden wird ein Freund

Von Michael Nachreiner

Eigentlich wollte Wolf-Thorsten Witt die Transalp in diesem Jahr auslassen. Doch eine Woche vor dem Start des siebentägigen Mountainbikerennens quer über die Alpen kam per Whats-App die Anfrage des Schweizers Martin Steiert, der einen Partner suchte. Witt überlegte kurz, sagte dann zu und fuhr mit dem Schweizer auf Platz sieben in der Klasse Grand Master.

Imst/Nussdorf. Ganz unerwartet klingelte eine Woche vor dem Start der Transalp das Telefon von Wolf-Thorsten Witt. „Ich hatte nach dem Rennen in Albstadt mit einem Messestand meine Sachen zu Hause wieder aufgeräumt und freute mich auf einen ruhigen Abend, da bekam ich eine Whats-App-Nachricht“, berichtet der 53 Jahre alte Nussdorfer. Über drei Ecken hatte Martin Steiert erfahren, dass Witt schon die Transalp gefahren ist, in diesem Jahr aber noch nicht gemeldet hatte. Denn auch der Schweizer Steiert suchte noch nach einem Partner. „Es ist eigentlich immer der gleiche Personenkreis, den man auf Rennen trifft. So zum Beispiel Reinhard Braun und Augustin Bächle, die für die Transalp gemeldet hatten. Reinhard hat sich aber vor Kurzem die Hand gebrochen, als ihm bei rund 70 Kilometern pro Stunde der Reifen geplatzt ist“, erzählt Witt. „Dass hat Martin Steiert erfahren und sich an Augustin gewendet, ob er nicht mit ihm die Transalp fahren würde. Augustin hatte in der Zwischenzeit aber wieder einen neuen Partner – Ralf Kropp –, gab Steiert aber den Tipp, er solle mal bei mir anfragen.“

Die beiden Männer sind 24 Stunden pro Tag, sieben Tage lang zusammen

Nach kurzer Diskussion nickte Witts Ehefrau das Ansinnen ihres Mannes ab. Daraufhin musste Witt nur noch seine geschäftlichen Termine verschieben – schon stand einem Start bei dem siebentägigen Mountainrennen quer über die Alpen von Imst nach Arco am Gardasee nichts im Wege. Am Montagabend sagte der Nussdorfer Steiert zu, am Freitag trafen sich die beiden erstmals in Matzingen im Kanton Thurgau. Bis dahin hatte es nur per Whats-App Kontakt gegeben.

„Das war schon spannend“, berichtet Witt. „Immerhin lässt man sich auf etwas vollkommen Unbekanntes ein.“ Zumal die beiden Männer 24 Stunden pro Tag, sieben Tage lang zusammen sein würden – tagsüber auf dem Rad, abends und nachts beim Essen und in der Unterkunft. „Es war so organisiert, dass alles zusammen gebucht war. Wir teilten uns in der Unterkunft zum Beispiel ein Zimmer“, berichtet der 53-jährige Nussdorfer.

Doch schon beim ersten Öffnen der Koffer war klar, dass beide den Wettbewerb identisch angegangen waren. „Wir hatten die gleichen Recoverypacks und Gels dabei. Und jeder von uns hat auch nur eine Trinkflasche am Fahrrad“, erklärt Witt. „Es war so, als ob wir das schon seit zehn Jahren zusammen machen würden. Es gab ein blindes Verständnis. Keiner von uns hat irgendwelche Extrawürste gebraucht.“

Und auch sportlich harmonierten der Nussdorfer und der Schweizer beinahe perfekt. Da Witt die Transalp unvorbereitet anging (Witt: „Normalerweise trainiert man auf so einen Wettbewerb rund ein halbes Jahr hin.“), war klar, dass Steiert, der im vergangenen Jahr seine Altersklasse auf Platz drei abgeschlossen hatte, der stärkere Fahrer war. Doch der Eidgenosse stellte sich immer in den Dienst des Teams. „Sobald wir etwas Gegenwind hatten, hat er sofort die Führung übernommen“, erzählt der 53-jährige Nussdorfer. „Und bei Verpflegungsstationen hat nur er angehalten und unsere beiden Flaschen aufgefüllt, während ich langsam weitergerollt bin.“

Außerdem hat er schon vor dem Start jeglichen Druck von Witt genommen. „Als wir uns über Ziele für das Rennen unterhalten haben, hat Martin sofort gesagt, die Top ten sollten drin sein“, berichtet der Nussdorfer. Und das sei auch realistisch gewesen. „Mit den Schweizern Claudius Thommen und Thomas Girardi sowie Daniel Christen und Hansjürg Gerber sowie den Österreichern Anton Warter und Heinz Zörweg waren drei Teams mit Semiprofis am Start. Auch die Vorjahressieger Thorsten Damm und Peter Vesel hatten wieder gemeldet. Darüber hinaus waren auch Augustin Bächle und Ralf Kropp sowie Ulrich Voll und Jan Grebe stärker einzuschätzen“, erklärt Witt. „Doch dann kamen schon die beiden Italiener Alessandro Alberton und Daniele Zonta.“ Mit denen wollten sich Witt/Steiert um den siebten Platz duellieren.

Zwar waren die Italiener auf der ersten Etappe von Imst nach Nauders noch rund acht Minuten vor dem deutsch-schweizerischen Team. Doch schon auf der Königsetappe von Nauders nach Livigno über 101,82 Kilometer am zweiten Tag hatten Witt/Steiert den Rückstand fast schon wieder egalisiert. Witt: „Und ab der dritten Etappe hatten wir sie auch im Griff.“ Zwei Mal fuhren der Nussdorfer und der Matzinger sogar auf den fünften Platz vor. „Dann haben es sich die Gegner aber selbst schwer gemacht. Mal haben sie sich verfahren, mal hatten sie einen Plattfuß“, berichtet Witt. „Sobald die Etappen aber längere Anstiege beinhalteten, waren wir deutlich hinter den besten sechs Teams.“

Um Anstiege zu meistern, muss man sich kleine Ziele setzen

Doch wie kam der Nussdorfer ohne Vorbereitung die Pässe hoch? „In den Alpen können Anstiege ziemlich lang sein – bis zu 30 Kilometer stetig bergauf. Irgendwann gehen einem da die Körner aus. Und manche Fahrer legen sich auch an den Straßenrand und weigern sich weiterzufahren“, erzählt der 53-Jährige. „Da braucht man mentale Stärke. Und man darf nie das große Ganze vor Augen haben, sondern muss sich immer kleine Ziele setzen – zum Beispiel bis zur nächsten Kurve oder bis zur nächsten Kuh, die am Wegrand grast. Denn aus elf Teilnahmen weiß ich, dass man immer oben ankommen kann, auch wenn es zwischendrin mal nicht so aussieht. Allerdings fragt man sich schon, warum man so etwas immer wieder macht.“

Im Nachhinein ist Witt sogar froh, dass er die Strapazen auf sich genommen hat. Denn nur deshalb hat er Martin Steiert kennengelernt. „Und Martin ist zu einem speziellen Freund geworden. Es war nicht das Letzte, was wir gemeinsam gemacht haben“, berichtet der Nussdorfer. „Wir haben uns zum Beispiel schon verabredet, im Winter zusammen ins Trainingslager zu gehen.“