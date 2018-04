Aurich verteidigt Spitzenposition

Vaihingen (rh). Der SV Aurich bleibt auch nach der zweiten Wettkampfrunde an der Spitze in der Kreisliga Vaihingen mit dem Kleinkalibergewehr. Die Vaihinger Vorstädter besiegten auf eigener Bahn ihren schärfsten Verfolger und Titelverteidiger KKSV Illingen II deutlich mit 786:766 Ringen. Damit haben die Auricher ihren Vorsprung in der Tabelle schon auf 27 Zähler ausgebaut.

Mit im Titelrennen, wenn auch bereits mit Einschränkungen, ist auch noch der SV Sersheim, der im Verfolgerduell den VfS Knittlingen knapp mit 756:753 Punkten bezwungen hat. Die Fauststädter belegen in der Rangliste damit nach wie vor den vierten und zugleich auch letzten Platz. In diesem Jahr haben sich mit nur vier Mannschaften ungewöhnlich wenige zur Teilnahme an der KK-Sommerrunde gemeldet.

Das beste Einzelresultat in der zweiten Wettkampfrunde erzielte erneut Adrian Mannhardt vom KKSV Illingen II mit hervorragenden 272 Punkten. Er führt damit die Einzelwertung nach wie vor überlegen an. Mit zehn Zählern Rückstand folgt Markus Zachar (268) vom SV Sersheim, weitere neun beziehungsweise 15 Ringe dahinter komplettieren die beiden Auricher Jochen Jäger und Robin Frank (je 263 Zähler in Runde zwei) das Spitzenquartett, in dem sicherlich auch der spätere Einzelsieger zu suchen ist.

Die Resultate der zweiten Wettkampfrunde:

Aurich – Illingen II 786:766 Ringe

Sersheim – Knittlingen 756:753

Tabelle:

1. SV Aurich 1568 Ringe

2. KKSV Illingen II 1541

3. SV Sersheim 1529

4. VfS Knittlingen 1485

Einzelwertung: 1. Adrian Mannhardt, Illingen, 548 Ringe; 2. Marcus Zachar, Sersheim, 538; 3. Jochen Jäger, Aurich, 529; 4. Robin Frank, Aurich, 523; 5. Andreas Ruis, Aurich, 509; 6. Stephan Hübner, Aurich, 507; 7. Peter Rempp, Aurich, 507; 8. Philipp Kesselbach, Knittlingen, 506; 9. Norbert Hasenauer, Sersheim, 5001; 10. Gerd Baumann, Knittlingen, 496.