Anträge auf Hilfe noch möglich

Stuttgart/Ludwigsburg (red). Der nächste Lockdown für den Sport ist da – und wann die Beschränkungen tatsächlich wieder gelockert werden, ist nicht absehbar. Damit fehlen den Sportvereinen auch in den nächsten Monaten wichtige Einnahmen, um den Sportbetrieb durch die Corona-Krise zu bekommen. Deshalb weisen der Württembergische Landes-Sportbund (WLSB) und der Sportkreis Ludwigsburg nochmals auf die Möglichkeit hin, noch bis 30. November finanzielle Unterstützung aus der Soforthilfe Sport des Landes Baden-Württemberg zu beantragen. Die Hilfe in Höhe von 15 Euro je Vereinsmitglied wird gewährt, wenn ein Verein durch finanzielle Schäden in der Corona-Krise bereits einen Liquiditätsengpass hat oder sich dieser bis Jahresende abzeichnet. Zweckgebundene Rücklagen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Sportvereine, die bereits Soforthilfe-Mittel erhalten haben, können einen Folgeantrag stellen. „Allen Sportvereinen in der Region empfehle ich, ihre finanzielle Situation bis zum Jahresende zu durchleuchtengen. Denn nach jetzigem Stand läuft dieses Hilfsprogramm für den Sport ab Dezember aus“, erklärt Matthias Müller, Präsident des Sportkreises Ludwigsburg..