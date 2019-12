Angebote des TVS zertifiziert

Sersheim (red). Der TV Sersheim hat das nach 25 Jahren aufgefrischte Qualitätssiegel des Deutschen Turnerbunds (DTB) für den Gesundheitssport verliehen bekommen. Mehrere Kurse von Übungsleiterin Karin Geske sind jetzt bis ins Jahr 2022 mit dem Pluspunkt Gesundheit zertifiziert.

Grundlage dafür war, dass Geske als Übungsleiterin nicht nur die entsprechende Ausbildung absolviert hat, sondern sich bei Fortbildungsangeboten auch regelmäßig auf dem aktuellen Stand hält, was laufende Änderungen angeht. Ist das gegeben, kann der Verein die Zertifizierung beantragen. Die entsprechenden Urkunden überreichte Turngau-Vizepräsidentin Sigrid Christiansen im Beisein des TVS-Vorsitzenden Gerd Kurfiß, der sich ebenfalls bei der Übungsleiterin bedankte.

Bereits seit Jahren gibt es beim TV Sersheim Gesundheitssportkurse und auch ständige Angebote in diesem Bereich. Um mit dem Pluspunkt Gesundheit ausgezeichnet zu werden, muss nicht nur die Übungsleiterin qualifiziert sein, sondern die Gruppen dürfen auch nicht zu groß sein. All das trifft auf die Angebote zu, für die das Zertifikat gilt. Dazu gehört Aktiv durch Fitness – fit und gesund ins Wochenende, jeweils freitags von 20 bis 21.15 Uhr in der Gymnastikhalle. Auch Aktiv ins hohe Alter (dienstags von 10.15 bis 11.15 Uhr im Haus am Schlösslesbrunnen), Bauch – Beine – Baby (mittwochs von 11.30 bis 12.15 Uhr in der Gymnastikhalle) und Bauch – Beine – Po (mittwochs von 20.15 bis 21.15 Uhr in der Sport- und Kulturhalle) wurden mit dem Pluspunkt ausgezeichnet. Neben diesen Dauerangeboten fällt auch der Entspannungskurs („Das mach’ ich nur für mich“) in diese Kategorie, der immer dienstags von 19.30 bis 20.30 Uhr im Blauen Saal der Sport- und Kulturhalle war. Abgerundet werden die Angebote durch Walking (dienstags von 19 bis 20 Uhr, allerdings nur von April bis Oktober) und die Fitnessgymnastik Sport und Spaß am Vormittag, die Geske immer mittwochs und freitags von 9 bis 10 Uhr in der Gymnastikhalle anbietet, wozu Kinder mitgebracht werden dürfen, und außerdem nochmals jeden Mittwoch von 10.15 bis 11.15 Uhr an gleicher Stelle.