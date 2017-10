An Andre Boller führt kein Weg vorbei

Von Jan Simecek

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ist auch die 16. Auflage des Sersheimer Stoppelacker-Motocross’ wieder ein riesiger Zuschauermagnet gewesen. Vor allem zahlreiche Motorradfahrer machten auf ihrer Tour eine Stippvisite ins Mettertal. Es herrschte zwar ein ständiges Kommen und Gehen, doch rund 400 Zuschauer waren ständig an der Strecke.

Sersheim. Andreas Machleb von der Interessengemeinschaft Geländesport (IGS) stand wie immer unter Strom. An allen Ecken und Ende wurde der Organisator des Sersheimer Stoppelacker-Motocross’ gebraucht – vor allem an der Strecke als Streckenposten an Start und Ziel, der auch die Rennen am Ende abwinkte. Als der letzte Fahrer durchs Ziel war, drückte er aber seine Zufriedenheit aus. „Die Bedingungen waren fast perfekt. Wir konnten für Fahrer und Zuschauer für beste Sicherheit sorgen“, berichtet Andreas Machleb. Nur etwas will er für die nächste Ausgabe ändern. „Die Strecke war sehr schnell. Im nächsten Jahr wird sie auf jeden Fall langsamer“, berichtet der Chef des MSR-Teams, das auch in diesem Jahr wieder stark an den Rennen beteiligt war. Ein Schuh drückt ihn allerdings immer noch. „Wir suchen nach wie vor eine Strecke, auf der wir regelmäßig trainieren können“, erklärt Andreas Machleb.

Verbessert haben sich seine Fahrer aber auch ohne permanente Trainingsstrecke. Der Vaihinger Michael Moser beispielsweise. Im Vorjahr noch ohne Chance im Feld der Profifahrer schaffte er es immerhin auf einen fünften und einen sechsten Rang in den Läufen und damit einen sechsten Gesamtplatz. Damit verwies er den Auricher Max Machleb, der im Vorjahr noch die Sportfahrerklasse dominiert hatte und nun eine Klasse aufgestiegen ist, auf den siebten Gesamtrang. Immerhin ließ Max Machleb, Sohn des Stoppelacker-Organisators, seinen Teamkameraden im zweiten Lauf hinter sich, schaffte es nach Platz neun im zweiten Rennen auf Platz fünf.

An Andre Boller führte an diesem Tag allerdings kaum ein Weg vorbei. Im ersten Lauf musste er sich zwar noch dem Mundelsheimer Nico Joannidis geschlagen geben. Nachdem Letzterer im zweiten Durchgang aber nur Rang acht erreicht hatte, war der Weg frei für einen Start-Ziel-Sieg von Boller. Lediglich der Schramberger Marcel Kaltenbach machte ihm am Ende noch ein wenig Druck. Doch Boller ließ sich den Lauf- und damit den Tagessieg nicht mehr nehmen. Joannidis, im Vorjahr noch Zweiter, fiel nach seinem achten Platz im zweiten Rennen noch auf den vierten Gesamtrang zurück. Hinter Kaltenbach landete der Brackenheimer Marlon Hess nach zwei dritten Plätzen auch auf dem dritten Gesamtrang. Sein Experiment mit der kleinen 125-Kubikzentimeter-Zweitakt-M;aschine unter den ganzen 250-Kubikzentimeter- und 350-Kubikzentimeter-Viertaktern ging damit voll auf. Der Markgröninger Björn Hofmann, in den vergangenen beiden Jahren jeweils Dritter, landete dagegen nur auf Gesamtrang neun. Lucas Frey, der wie Hess mit einer 125er unterwegs war, war sogar einen Rang besser als Hofmann. Nils Froede, der es bei den Sportfahrern auf Rang drei geschafft hatte, versuchte sich im zweiten Lauf außer Konkurrenz bei den Profis.

Vor Froede war bei den Sportfahrern ein alter Bekannter gelandet. Mike Zaja aus Zaisersweiher, im Vorjahr noch mit der schnellsten Rennrunde, aber nicht auf dem Treppchen, holte sich den Gesamtsieg. Hinter ihm landete Sven Müller. Erneut auf dem fünften Platz kam der erst 16-jährige Nussdorfer Nick Hein ins Ziel, der im Vorjahr noch auf der kleinen 85-Kubikzentimeter-Maschine bei den Sportfahrern für Furore gesorgt hatte. Nick Heins Bruder Steven Hein landete bei den 85ern auf dem zweiten Platz. Allerdings hatte er im Vorjahr die Konkurrenz noch gewonnen. Unter anderem vor Paul Keller, der Dritter wurde, dieses Mal aber schneller als Steven Hein war. Philipp Telzerow wurde Dritter. Schnellstes Mädchen war Hedi Baum auf Rang sechs.

Die Klasse darunter bis 65 Kubikzentimeter wurde von der Familie Kuckenburg dominiert. Robin gewann vor Kevin. Schon im Vorjahr hatte sich Robin Kuckenburg durchgesetzt, damals vor Anton Keller, der nun auf Rang drei landete. Bei den Kleinsten bis 50 Kubikzentimetern waren zwei Mädchen am Start. Die eine landete ganz vorne, die andere ganz hinten. Aylin Decker fuhr zwar nicht die schnellste Rennrunde, dafür aber am konstantesten. Sie verwies Nick-Lenny Rapp und Sidney Seifferth auf die Plätze. Die drei hatten am Ende deutlichen Vorsprung auf Max Goll, Samuel Trautwein, Nils Hofmann und Lucy Dolch.

Bereits am Samstag waren die Hobbyfahrer unterwegs. Hier gewann Jannik Ringleb vor Johannes Ringleb und Ference Kollmann.