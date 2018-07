Alle Treppchenplätze in der B-Jugend gehen an TVS

Hirschlanden/Sersheim (red). Beim Landesfinale der Gymnastinnen herrschte ein hohes Niveau. Olga Messler und ihr Team von der SVGG Hirschlanden-Schöckingen hatten sehr gute Voraussetzungen für das Landesfinale Einzel des Schwäbischen Turner-Bunds (STB) in der Alfred-Fögen-Halle geschaffen. Für die Teilnehmer des TV Sersheim sprang unter anderem ein Dreifach-Triumph bei der B-Jugend mit den Übungen der Leistungsstufe P 8 heraus.

Los ging es am Vormittag mit einem gemeinsamen Einmarsch der Jugend C, B, A, 18+ und 25+. Nach einer Begrüßung durch Nadine Klär, Turnwartin im Fachgebiet Gymnastik des STB, begannen die Wettkämpfe, für die sich alle Teilnehmerinnen über Gau- und Regio-Cups hatten qualifizieren müssen.

In Halle 1 startete zuerst die A-Jugend, im Anschluss die C-Jugend ihren Wettkampf. Ein sehr starkes Teilnehmerfeld präsentierte hier den Kampfrichtern seine Übungen der Leistungsstufe P 7 mit dem Ball, Band und den Keulen. Landessiegerin Jugend C wurde Elisabeth Rupp vom MTV Stuttgart mit 46,250 Punkten. Platz zwei ging ebenfalls an den MTV Stuttgart, Dritte wurde Michelle Kärcher vom MTV Ludwigsburg mit 44,200 Punkten. Anja Rau vom TV Sersheim belegte den fünften Platz mit 43,600 Punkten. Julia Wolny musste den Wettkampf verletzungsbedingt abbrechen.

In der Halle 3 ging es los mit dem Wettkampf Frauen 25+ und 18+. Hier war Jasmin Müller vom TV Sersheim mit am Start. Sie hatte bei ihrer Bandübung einen Knoten, durfte sich aber am Ende trotzdem über den zweiten Platz freuen – gemeinsam mit Julia Biener vom SSV Ul. Siegerin wurde Anna-Lena Schubert vom SV Esslingen. Zum Abschluss startete die B-Jugend ihren Wettkampf mit den Übungen der Leistungsstufe P 8. Es siegte Malin Widmann, vor ihren Vereinskameradinnen Ramona Wagner und Hanna Wilhelm vom TV Sersheim.

Die Siegerehrung wurde durchgeführt von den Verantwortlichen des STB und dem Vereinsvorstand der gastgebenden SVGG Hirschlanden-Schöckingen. Nach der Siegerehrung ging es gleich weiter mit der F-, E und D-Jugend die ebenfalls parallel in zwei Hallenteilen turnten.

In der D-Jugend wurden die Wettkämpfe durch die D 10 eröffnet, die einen Dreikampf mit dem Ball, Band und Keulen der Leistungsstufe 6 turnte. Hier ging der Sieg an eine Gymnastin vom MTV Stuttgart vor Emily Müller und Alisa Zaifert von der SVGG Hirschlanden-Schöckingen. Im Anschluss turnte die D 11. Auch hier ging der Sieg an den MTV Stuttgart. Liora Zabolotna gewann vor Perinur Yesilyurt (TSG Tübingen) und Katharina Bezt (SV Esslingen), Platz vier belegte Nicola Alexandra Lejsek (MTV Ludwigsburg), auf die als Fünfte Arisa Schneider vom TV Sersheim folgte. Auf Rang 13. kam als weitere Sersheimerin Zoe Singer.

In Halle 3 startete die F- und E-Jugend mit ihren Zweikämpfen mit Keulen beziehungsweise Ball der Leistungsstufe P 3 bis P 5 sowie der Übung ohne Handgerät. Platz eins in der E 9 ging an Lea Suzan Kükrekol von der SVGG Hirschlanden-Schöckingen vor Melanie Puric vom TV Hochdorf und Nika Buyankin von der TSG Heilbronn. Auf Platz folgte mit Alexa Göttler eine weitere Gymnastin der gastgebenden SVGG.

Sehr spannend war es bei der E 8. Hier ging der Sieg an Katharina Götz vom TV Sersheim vor Eva Zeh (Turngemeinde Biberach) und Magdalena Spadavecchia (TG Geislingen). Es folgten die Sersheimerinnern Julia Babies als Achte und Liah Schwarze als Elfte.

Platz eins in der F-Jugend ging an Annett Tamplon vom TV Truchtelfingen. Es folgten auf den Treppchenplätzen Amelie Lang (TSV Dettingen) und Ciara Hope (TSV Schmiden). Vom TV Sersheim belegten Maira Schwarze Platz vier, Luisa Maier Platz zehn, Marlene Braun Platz elf und Lea Fily Platz zwölf.

Der nächste Wettkampf für die Gymnastinnen ist das Landesfinale der Mannschaften am 13. Oktober in der Sporthalle Mazmann in Albstadt-Ebingen.