Alexander Krieger verhilft Pascal Ackermann zu EM-Platz vier

Von Michael Nachreiner

Herning/Vaihingen. „Ich glaube, keiner hat uns vorher zugetraut, mit dieser jungen Mannschaft einen vierten Platz bei den Straßenrad-Europameisterschaften zu erringen“, erklärt Alexander Krieger. Deshalb ist der Profi aus Vaihingen, der für das luxemburgische Leopard-Pro-Cycling-Team fährt, auch nicht unzufrieden mit seinem 48. Rang. „Es zählt das Mannschaftsergebnis. Und da landete unser Kapitän Pascal Ackermann auf dem vierten Platz“, freut sich der 25-Jährige über das gute Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Und Andreas Klier, Trainer des Profiteams beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR), ergänzt: „Die Jungs sind happy. Sie haben alles erfüllt, was vorgegeben war. Pascal hat zum Schluss einfach die Power gefehlt. Es war sein erstes Rennen über diese lange Distanz. Da ist der vierte Platz ein tolles Ergebnis.“ Europameister wurde nach 241,2 Kilometern der Norweger Alexander Kristoff im Massensprint vor dem Italiener Elia Viviani, dem Niederländer Moreno Hofland und eben Ackermann (alle 5:41:10 Stunden).

Krieger fuhr mit 16 Sekunden Rückstand auf den 48. Rang. „Zehn Kilometer vor dem Ziel hatte ich einen Platten. Da war es schon sportlich, nach 231 Kilometern noch einmal zurückzukommen“, berichtet der 25-Jährige und freut sich: „Ich habe gemerkt, dass ich auch in einem so langen Rennen am Ende noch mitspielen kann.“

Im dänischen Herning ging die Taktik der Deutschen fast perfekt auf. „Jeder hatte seine Aufgabe – und hat die super erfüllt. Alle haben gut zusammengearbeitet“, erzählt Krieger. Die BDR-Equipe kontrollierte das Feld und hat „jede Ausreißergruppe abgedeckt, sobald die Gruppe groß genug war oder wichtige Nationen wie Belgien, Frankreich, Italien oder auch Holland vertreten waren. Dann haben wir einen reingesetzt.“

Zu Beginn ließen sie allerdings eine dreiköpfige Gruppe fahren, die sich nach rund fünf Kilometern gelöst hatten. Krieger: „Das war für uns uninteressant. Da zeigt man sich nur mal im Fernsehen. Wirklich bewirken kann man zu dritt nichts, zumal es sehr windig war.“ So dachten auch viele andere Nationen. Denn die nächsten zwei Runden – gefahren wurden zwölf Umläufe à 20 Kilometer – verschlief das Peloton etwas. Die Ausreißergruppe kam bis auf knapp zwölf Minuten weg.

Irgendwann machten aber die Belgier Ernst. „Innerhalb von einer Runde haben sie den drei Fahrern vorne mehr als drei Minuten abgenommen“, berichtet Krieger. 90 Kilometer vor dem Ziel waren die Ausreißer wieder eingeholt. Doch auch auf dem Schlussdrittel versuchten Fahrer, sich immer wieder zu lösen. „Auf den letzten 60 Kilometern war ich dann einer derjenigen, im deutschen Team, der solche Ausreißversuche abdecken musste. Ich bin auch ab und zu mitgesprungen. Doch meist wurden die Ausreißer schnell wieder eingefangen“, erzählt der Vaihinger. „Es bestand aber immer die Gefahr, dass eine Gruppe durchkommt. Bei den anderen Rennen wie dem der U 23 hat sich gezeigt, dass das durchaus passieren kann.“

Bei den Profis wurde aber der letzte Ausreißer, Edvald Boasson Hagen, 300 Meter vor dem Ziel eingefangen. Es kam zum Massensprint, wo auch Krieger gerne mitgewirkt hätte. „Ich wäre bestimmt ein guter Anfahrer für Pascal gewesen. Aber nach dem Platten habe ich zu viele Körner liegen lassen. Und als ich vorne wieder dran war, war es zu spät“, berichtet der Vaihinger.

Es wäre vielleicht der entscheidende Faktor gewesen, dass Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe) auf das Podest gefahren wäre. „Ihm hat etwas die Kraft im Sprint gefehlt. Aber man muss in so einem Feld bei so einem langen Rennen erst einmal Vierter werden“, erklärt der 25-Jährige und ergänzt: „Die drei Fahrer vor ihm fahren schon länger auf Weltklasseniveau. Alexander Kristoff hat zum Beispiel schon Mailand–St. Remo gewonnen, mit rund 300 Kilometern das längste Rennen im Kalender des Weltverbands UCI. Da muss man einfach auch den Hut ziehen, wenn sie stärker waren.“

Auch wenn ein erhoffter Titelgewinn ausblieb. Die BDR-Fahrer kehren mit zwei Bronzemedaillen von den Europameisterschaften in Herning zurück. Lisa Klein musste im Zeitfahren der U 23 nur den beiden Däninnen Pernille Mathiesen und Cecilie Uttrup Ludwig den Vortritt lassen. Junior Niklas Märkl hatte im Straßenrennen gegen den Italiener Michele Gazzoli und den Norweger Søren Wærenskjold das Nachsehen. Gastgeber Dänemark war mit vier Gold-, vier Silber- und einer Bronzemedaille die erfolgreichste Nation. Auf den Plätzen folgten die Niederlanden (drei Mal Gold/null Mal Silber/zwei Mal Bronze) und Italien (zwei/drei/eins).

„Medaillen sind eine Sache, aber man muss auch die Gesamtleistung der Mannschaft sehen. Vor allem in den weiblichen Klassen sind wir stark aufgetreten. Im Straßenrennen der Frauen lag eine Medaille in Reichweite“, sagt BDR-Sportdirektor Patrick Moster, der die Organisatoren von Herning lobte: „Wenn man die Historie der Europameisterschaften betrachtet, wie klein dies Veranstaltung noch vor einigen Jahren war, so war insbesondere diese Ausrichtung hervorragend. Das waren WM-ähnliche Verhältnisse.“

Kritisch sieht Moster die Überfrachtung des internationalen Radsport-Kalenders, dem nächstes Jahr noch eine Superleague in Glasgow hinzugefügt wird. „Das bringt Sportler nicht nur an physische, sondern auch an psychische Grenzen. Eine solche Aneinanderreihung von Höhepunkten ist nicht unbedingt zielführend und stellt die nationalen Verbände vor große Herausforderungen, weil sie gar nicht über so viele Kader-Athleten verfügen, um alle Ereignisse optimal zu besetzen“, erklärt der BDR-Sportdirektor.