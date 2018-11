24 beste Paare Deutschlands

Ludwigsburg (red). Eine derartig hochkarätige Einzelmeisterschaft hat es in Ludwigsburg und Umgebung schon lange nicht mehr gegeben: 43 Standard-Paare aus ganz Deutschland ermitteln am heutigen Samstag im Forum am Schlosspark ihren neuen Deutschen Meister. Zu Gast sind die besten deutschen

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen