Zum Abschluss noch mal die Krönung

Von Michael Nachreiner und Martin Grund

Das Pokern hat sich ausgezahlt. Mit 4,00 Metern hat sich Tamara Schaßberger erneut den nationalen Titel im Stabhochsprung der U-20-Konkurrenz gesichert. Zweite wurde Luzia Herzig vor Nicole Butz. Ihre Dauerrivalin des vergangenen Jahres, Stina Seidler, riss ihre Einstiegshöhe drei Mal.

Ulm/Ensingen. „Die Goldmedaille war top und ein schöner Abschluss für mich in der Altersklasse U 20“, freut sich Tamara Schaßberger nach dem Titelgewinn im Stabhochsprung bei der Jugend-DM in Ulm. „Noch schöner wäre natürlich eine größere Höhe gewesen. Aber ich bin in den letzten beiden Jahren leider immer wieder von Verletzungen und anderen Problemen zurückgeworfen worden.“

Die Ensingerin, die für den VfL Sindelfingen startet, war dennoch die einzige Athletin, die in diesem Wettkampf die Vier-Meter-Marke geknackt hat. Schaßberger tat sich allerdings schwerer als in den vergangenen Wettbewerben. Zwar übersprang sie ihre Einstiegshöhe von 3,70 Metern souverän. Bei 3,90 Metern riss die 18-Jährige aber zwei Mal. In der Zwischenzeit war Luzia Herzig (TV Engen) in Führung gegangen, die sowohl die 3,80 Meter im ersten als auch die 3,90 Meter im zweiten Versuch gemeistert hatte. Schaßberger setzte daraufhin alles auf eine Karte. Die Ensingerin sparte sich den dritten Versuch über 3,90 Meter auf und ließ die Latte auf 4,00 Meter legen. Genau der richtige Schachzug. Denn diese Höhe überwand sie im ersten Versuch. Herzig biss sich dagegen an den 4,00 Metern die Zähne aus. Drei Mal riss die Engenerin die Stange. Schaßberger versuchte sich anschließend auch noch an den 4,10 Metern. Damit hätte sie ihre persönliche Bestmarke eingestellt und eine Saisonbestleistung aufgestellt. Doch an diesem Tag war diese Höhe zu hoch für die Ensingerin.

Ihre Dauerrivalin der vergangenen Jahre, Stina Seidler (SV Werder Bremen), hatte ihre Einstiegshöhe bei 3,80 Metern gewählt – eine Höhe, bei der überhaupt nur noch Schaßberger und Herzig im Wettbewerb waren. Doch damit hatte sich die Bremerin verpokert. Bei allen drei Versuchen fiel die Stange. Damit wurde Seidler ohne gültigen Versuch 14. und damit Letzte.

Für die LG Neckar-Enz verliefen die deutschen Meisterschaften dagegen eher durchwachsen. Herausgestochen ist nur Melanie Böhm. Die Besigheimerin zeigte sich in Topform und steigerte sich über 400 Meter Hürden auf einen neuen LG-Rekord von 62,14 Sekunden. Damit holte sie sich die Bronzemedaille in der Altersklasse U 18. Schon am Freitag tankte Böhm viel Selbstvertrauen im Vorlauf. Nach einem harmonischen Überlaufen der ersten Hürden übernahm sie eingangs der Zielgeraden die Führung und baute diese bis über die Linie hinweg noch aus. Mit 62,80 Sekunden gewann sie am Ende sicher. Einen Tag später nahm das Rennen einen ganz ähnlichen Verlauf. Der Rhythmus zwischen und an den Hürden passte. So legte sie wieder entscheidend zu, als es Richtung Ziel aus der Kurve herausging. Die beiden Favoritinnen waren hier schon enteilt, doch dahinter zeigte sich Böhm im Finale eindeutig am stärksten. Sogar nach vorne holte sie noch etwas auf.

Nicht ganz so erfolgreich verliefen die Jugend-Titelkämpfe für die weiteren LG-Teilnehmer. Die auf diesem Niveau unerfahrene junge 4 x 100-Meter-Staffel der LG Neckar-Enz überlief eine Wechselzone und wurde folgerichtig disqualifiziert. Weder Startläuferin Klara Brosi noch Emma Sieder, Selina Mahl oder Cordula Wolff hatten vor dieser Saison an einer deutschen Meisterschaft teilgenommen. Zudem mussten sie den kurzfristigen verletzungsbedingten Ausfall von Laura Schäfer verkraften, was einige Umstellungen zur Folge hatte. Anfangs mischte die Staffel im ersten Vorlauf der U 18 trotzdem noch mit, bevor das Missgeschick beim zweiten Wechsel passierte.

Marie Weller war mit Hoffnungen auf den Einzug ins Finale über 800 Meter der U 18 in die Donaustadt gereist. Erwartungsgemäß wurde daraus eine ganz enge Kiste. In der ersten Runde begann sie den Vorlauf etwas verhalten, was sich am Ende rächen sollte. Denn ganz konnte sie auf den letzten 400 Metern die Lücke zur Spitze nicht mehr schließen. In 2:15,21 Minuten war sie schnell unterwegs, in der Endabrechnung sollte zum Finaleinzug allerdings eine Sekunde fehlen.

Clemens Schober und Jonte Fischer standen im selben Vorlauf über 800 Meter der U 20. Dabei wählten beide eine ganz unterschiedliche Taktik. Während sich Schober vorne aufhielt und teilweise sogar Führungsarbeit verrichtete, lief Fischer weiter hinten. Im Ziel kamen sie jedoch beide nicht ganz an die Vorleistungen als Sechster in 1:58,31 Minuten und Siebter in 1:59,01 Minuten heran. Schober gingen nach einer Erkrankung direkt im Vorfeld der Titelkämpfe die Kräfte aus, während Fischer nicht mehr zulegen konnte.

Ein passables Rennen zeigte DM-Debütant Michael Mahl über 400 Meter Hürden der U 20. Der Gemmrigheimer ließ in Vorlauf Nummer eins immerhin einen Kontrahenten hinter sich. In 57,62 Sekunden überquerte er die Ziellinie.