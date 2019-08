Winkeler kürt sich erneut zum Weltmeister

Von Martin Grund

In starker Verfassung hat sich Jonas Winkeler bei den Welttitelkämpfen der Behinderten in der Schweiz präsentiert. Täglich lieferte der Leichtathlet der LG Neckar-Enz klasse Leistungen in Nottwil in den Laufdisziplinen von 200 bis 1500 Meter ab. Die Krönung erfolgte dann