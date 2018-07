„Wie wenn ein geliebter Mensch stirbt“

Von Michael Nachreiner

So stark wie in diesem Jahr hat sich Felix Franz noch nie gefühlt. Bei Tests in den beiden Trainingslagern in Südafrika Anfang des Jahres pulverisierte der 400-Meter-Hürdensprinter eine persönliche Bestmarke nach der anderen. Doch dann zog er sich eine Achillessehnenansatzentzündung zu, die er nicht mehr los wurde. Die Saison entwickelte sich zum „Super-GAU“ (Franz).

Kleinglattbach. Anfang April zu Beginn des zweiten Trainingslagers in Südafrika bekam Felix Franz Schmerzen im Fersen-/Waden-Bereich. Schnell wurde bei dem 400-Meter-Hürdensprinter der LG Neckar-Enz eine Achillessehnenansatzentzündung diagnostiziert. Eigentlich nichts Schlimmes. „Andere Sportler hat das auch getroffen – zum Beispiel den 400-Meter-Sprinter Johannes Trefz aus Starnberg“, berichtet Franz. „Ich dachte, den Fuß entlasten und mit einer anderen Belastung wie zum Beispiel beim Aquajogging oder beim Radfahren weitertrainieren, dann wird das schon wieder. Johannes hat es auch innerhalb von drei bis vier Wochen in den Griff bekommen.“

Auch bei Franz wurde es besser. „Ich war kurze Zeit wieder schmerzfrei und habe es da auch wieder probiert. Doch nach zehn Minuten Belastung habe ich gleich wieder gemerkt, dass sich die Sehne meldet. Und dann ist es ins Extreme umgeschlagen. Am nächsten Tag konnte ich dann nicht einmal mehr auftreten“, erzählt der 25 Jahre alte Kleinglattbacher, der nun in Bietigheim-Bissingen lebt.

Nun sind es schon dreieinhalb, fast vier Monate, dass Franz kein Lauftraining mehr absolviert hat. Die Saison ist gelaufen. Und damit ein weiterer großer Traum des Kleinglattbachers geplatzt: die Heim-Europameisterschaften in Berlin in diesem Sommer. Für die wollte er sich bei den nationalen Titelkämpfen an diesem Wochenende in Nürnberg eigentlich qualifizieren und die geforderten 50,00 Sekunden laufen. „Wir hatten uns eine Deadline gesetzt: Wenn ich acht Wochen vor der DM voll belasten hätte können, hätten wir es probiert. Doch ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal joggen“, erklärt der 25-Jährige.

Franz fiel in ein Loch. „Ich habe mich erst einmal zurückgezogen“, berichtet der Kleinglattbacher. „Für viele ist das nicht nachzuvollziehen, was in einem vorgeht. Psychologen vergleichen so etwas mit dem Gefühl, wenn ein geliebter Mensch stirbt – obwohl ich diesen Vergleich eigentlich scheue. Aber so eine Heim-EM kommt halt nicht wieder. Man hat sich vier Jahre den Arsch aufgerissen und hat auf vieles verzichtet. Ich habe beispielsweise auch an Heiligabend und an Silvester trainiert. Da gibt es keine Ausnahmen. Wenn man dann Wettkämpfe nicht erreicht und sich für all die harte Arbeit belohnt, die man investiert hat, ist das unheimlich hart.“

Und es ist nicht die erste Saison, die bei Franz ins Wasser fällt. „Letztmals war ich 2014, als ich bei der EM in Zürich Fünfter wurde, voll einsatzbereit“, erklärt er. „2015 hatte ich etwas mit dem Magen/Darm, 2016 einen Muskelbündelriss, 2017 wieder Magen/Darm und jetzt die Achillessehnenansatzentzündung. Und die Probleme traten immer mitten in der Saison auf, wo es einen besonders heftig trifft. Da hat man keinen Spielraum mehr.“

Dabei hatte das Jahr wieder gut angefangen. „Ich war noch ein ganzes Stück stärker drauf als 2016, als schon einmal die Testergebnisse in den Trainingslagern sehr gut waren. Dieses Jahr habe ich bei Laktat-, Sprungkraft-, Schnelligkeits-Tests überall neue Bestleistungen aufgestellt“, erzählt Franz. Ende Januar nach seinem ersten Abstecher nach Südafrika sprintete er bei 3 Grad Celsius die 400 Meter flach handgestoppt in 46,8 Sekunden – nur knapp vier Sekunden über dem Weltrekord von Wayde van Niekerk. „Das muss man bei dem Wetter erst einmal machen“, sagt Franz.

Auch im zweiten Trainingslager erreichte der 25-Jährige bei Hürdentests bis zur ersten, zweiten oder dritten Hürde jeweils Bestleistungen – „in der ersten Einheit des Trainingslagers wohlgemerkt“, erklärt er. Franz’ Traum, eine Medaille bei den Heim-Europameisterschaften in Berlin zu holen, schien in greifbarer Nähe. „Schon 2014 nach der EM in Zürich habe ich gesagt, dass ich in Berlin eine Medaille holen will. Vor allem, da die beiden Russen, Denis Kudrjawzew und Timofei Tschaly, die in Zürich Dritter und Vierter geworden sind, wegen der Sperre der russischen Athleten raus sind“, berichtet Franz. Doch direkt nach der Einheit fingen die Beschwerden an der Achillessehne an.