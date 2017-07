Großbottwar (red). Unter dem Motto „Vor den Ferien wird noch einmal Gas gegeben“ steht der siebte Trainingslauf zum Bottwartal-Marathon an diesem Sonntag an. Wegen der zuletzt hohen Temperaturen ist der Start auf 8 Uhr am Steppi in Steinheim vorverlegt, wo

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen