Starke Staffeln der LG Neckar-Enz

Erfurt/Bietigheim-Bissingen (red). Die im Vorlauf der Leichtathletik-DM geweckten Erwartungen konnten Daniela Daubner und Felix Franz im Finale nicht ganz erfüllen. Im renovierten Erfurter Steigerwaldstadion belegten sie die Plätze sechs über 400 Meter beziehungsweise sieben über 400 Meter Hürden (VKZ hat berichtet). Dafür überzeugten seitens der LG Neckar-Enz Florian Fröhlich mit einer neuen Bestzeit sowie alle vier Staffeln. Für das 4x 400-Meter-Quartett der Männer und die 3x 1000-Meter-Staffel der U 20 gab es am Wochenende sogar neue LG-Rekorde.

Daniela Daubner hatte sich mit einem starken Vorlauf über 400 Meter in 53,66 Sekunden sicher den Einzug ins Finale verdient. Dort bekam sie die Außenbahn zugeteilt. Ohne Orientierung zu ihren Konkurrentinnen musste sie ihr Rennen allein gestalten. Als in der zweiten Kurve die anderen Läuferinnen weiter innen vorbeizogen, hatte sie Schwierigkeiten zu kontern. Dennoch eroberte sie am Ende Platz sechs mit 54,26 Sekunden.

Felix Franz sparte im Vorlauf über 400 Meter Hürden noch etwas seine Kräfte und lief hier 51,28 Sekunden. Dagegen musste Florian Fröhlich (alle TSV Bietigheim) hier schon alles geben. Das gelang ihm aber vollauf. In 52,75 Sekunden steigerte er seine persönliche Bestleistung und belegte den 13. Rang. Für Franz begann das Rennen im Finale sehr verheißungsvoll. An der fünften Hürde war er an seinem Hauptkonkurrenten dran und setzte zur Attacke an. Dabei blieb er jedoch an der Hürde hängen und kam beinahe zu Fall. Tempo und Rhythmus waren folglich völlig hinüber. Mit 51,58 Sekunden kam er noch als Siebter ins Ziel.

Richtig rund lief es bei den Staffeln. Im starken Feld gewann das 4x 400-Meter-Quartett seinen Zeitlauf. Dabei verbesserten Florian Fröhlich, Felix Hepperle, Julian Lamatsch und Felix Franz den unlängst aufgestellten LG-Rekord erneut. Mit 3:13,21 Minuten kamen sie auf Rang sechs. Auch die Frauenstaffel überzeugte als Neunte. Melanie Böhm, Nicole Ferenz, Anna Merscher und Daniela Daubner liefen in Saisonbestzeit von 3:48,02 Minuten ein gutes Rennen.

Auch die Langstaffeln der U 20 wurden im Rahmen der Aktivenmeisterschaften ausgetragen. Hochmotiviert kamen Luisa Barth, Selina Mahl, Laura Schäfer und Marie Weller in 3:58,69 Sekunden in den Endlauf über 4x 400 Meter. Dort steigerten sie sich auf 3:58,64 Minuten und belegten Platz sieben. Eine ähnliche Leistung lieferte die 3x 1000-Meter-Staffel der LG. Der sichere Einzug ins Finale wurde in 7:40,80 Minuten vollbracht. Dort gelang Michael Mahl, Clemens Schober und Jonte Fischer eine weitere Steigerung auf 7:39,96 Minuten, Rang sechs und LG-Rekord.