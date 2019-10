Großbottwar (red). In Großbottwar hat der von Daniel Räuchle (Regio-TV) moderierte Sport-Talk 26 stattgefunden. In den Räumlichkeiten der Bottwartal-Kellerei ging es vor rund 80 geladenen Gästen unter dem Motto „Faszinastion Laufsport“ um die Frage, warum Joggen glücklich macht. Podiumsgäste an

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen