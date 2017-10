Spannung bleibt bis zum Heckengäulauf erhalten

Von Ralph Küppers

Wiernsheim. Der Name ist neu, der Lauf aber seit vielen Jahren beliebt – ihren Heckengäulauf veranstaltet die SFG Serres morgen zum 23. Mal. Start und Ziel sind am Wiernsheimer Sportzentrum. Die Zahl der Voranmeldungen ist außergewöhnlich hoch für die Verhältnisse dieses Laufs. 414 Athleten haben frühzeitig ihr Kommen angekündigt. Das sind 60 mehr als vor einem Jahr, das mit 354 Voranmeldungen und 505 Startern ebenfalls schon sehr stark besucht war.

Sorgen bereitet Uwe Bolz nur die Wettervorhersage. Der Vorsitzende der Sport- und Freizeitgemeinschaft ist in diesem Jahr erstmals für die Organisation des Volkslaufs zuständig, was bis vor einem Jahr Ria und Rudi Burrer übernommen hatten. Stand Sonntagabend waren sich die Wetterdienste einig, dass es nachts und wohl auch am Vormittag, also zumindest während der ersten Läufe regnen soll. Ob es tatsächlich so kommt und wie viele Läufer das von der Teilnahme abhält, die eigentlich kurzfristig nachmelden wollten, lässt sich noch nicht abschätzen. „Manche Läufer sind sogar lieber im Regen unterwegs“, weiß Bolz. „Nur Zuschauer kommen dann nicht so viele.“ Doch da will er Abhilfe schaffen und im Start-Ziel-Bereich ein Zelt aufbauen, damit wenigstens bei den Bambini- und Schülerläufen die Eltern einen Platz im Trockenen sicher haben.

Der erste Startschuss bei der SFG Serres fällt morgen um 9.30 Uhr. Da werden die Schüler auf die 1400 Meter lange Strecke geschickt. 20 Minuten später folgen die Schülerinnen. Bis zuletzt gab es noch Änderungen an den Teilnehmerzahlen, die von den Schulen gemeldet wurden – die Zeit seit den Sommerferien war nicht allzu lange. Letzter Stand waren 129 Nachwuchsathleten, die auf die Strecke gehen sollen. Das wären neun weniger als vor einem Jahr, was aber durch ein Plus von zehn bei den Bambini wettgemacht würde. Für den 400 Meter langen Lauf, der um 10.10 Uhr startet, gibt es 61 Voranmeldungen.

Die größte Zunahme gibt es bei den Meldungen für den Hauptlauf über zehn Kilometer. Statt 106 im Vorjahr haben 143 Läufer ihre Teilnahme angekündigt. Und das, obwohl es in diesem Jahr eine Besonderheit beim Volkslauf-Cup der Sparkasse Pforzheim Calw gibt. Traditionell ist der Lauf in Wiernsheim der sechste und letzte, der in diese Wertung einfließt – so wie auch der Illinger EnBW-Lauf im Frühjahr. Allerdings ist dieses Mal die Siegerehrung der übers Jahr gesehen erfolgreichsten Läufer nicht nach dem Heckengäulauf. Morgen Mittag stehen zwar die Ergebnisse fest, doch die Übergabe von Preisen und Urkunden erfolgt erst am 14. Oktober, wenn die Sparkasse einen Festabend zum 15-jährigen Bestehen ihrer Volkslaufserie veranstaltet. „Darum gehe ich davon aus, dass einige Läufer nicht zu uns kommen, die sonst wegen der Siegerehrung hergekommen wären“, sagt Bolz. Und wenn sie schon nach Wiernsheim fahren, wäre ein Start beim dortigen Lauf naheliegend gewesen. Um in die Gesamtwertung der Serie zu kommen, müssen die Athleten an mindestens drei der sechs Läufe in Calw, Illingen, Kieselbronn, Pforzheim, Nöttingen und Wiernsheim teilgenommen haben.

Offen ist allerdings noch, wer die Männerwertung der Serie gewinnt. Markus Nippa (TV Pforzheim) führt die Zwischenwertung mit zwei Siegen und einem zweiten Platz vor Jens Santruschek (Intersport Heidelsheim/Kinostar Bretten) mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen an. Sollte aber Santruschek in Wiernsheim gewinnen, hätte wiederum er die Nase vorn. Denn bei jeweils zwei Siegen und einem zweiten Platz, die in die Wertung kommen, gälte sein Sieg beim Halbmarathon mehr als die Siege bei den üblichen Zehn-Kilometer-Läufen. Bei den Frauen steht Carmen Keppler vom SV Oberkollbach bereits uneinholbar als Seriensiegerin fest. Drei Siege – das ist von keiner anderen Athletin zu unterbieten.

Eine organisatorische Neuerung gibt es beim Heckengäulauf in diesem Jahr auch. Die Streckenführung durch den Wald bedingt die Überquerung der Landesstraße 1135 zwischen Wiernsheim und Wurmberg auf dem Hin- und auf dem Rückweg. Während in der Vergangenheit die Autos nur dann angehalten wurden, wenn gerade Läufer kamen, war dies zuletzt wegen hoher Teilnehmerzahlen kaum noch machbar. Darum wird die Straße für die Dauer des Laufs erstmals voll gesperrt.