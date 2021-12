Silbermedaille bei der Crosslauf-DM

Von Ralph Küppers

Leichtathletik. Für einen Sportler, der sich auf der Bahn ebenso wohl fühlt wie bei Volksläufen – erst vor wenigen Wochen hat er beim Ensinger Laufcup beide Wettbewerbe über fünf und zehn Kilometer gewonnen – ist der Start beim Crosslauf eine völlig ungewohnte Herausforderung. Paul Jelden hat sich ihr gestellt und ist bei der deutschen Meisterschaft erneut gleich über zwei Distanzen an den Start gegangen. In Sonsbeck holte er eine Silbermedaille mit der U-23-Mannschaft der LG Region Karlsruhe über 4,1 Kilometer. Anschließend quälte er sich auch noch über die 10,1-Kilometer-Distanz.

„Der Reiz an solchen Wettbewerben ist, dass man Freunde und Laufkollegen aus ganz Deutschland trifft, die man nur bei überregionalen Wettkämpfen sieht“, berichtet der Vaihinger. „Beim Crosslauf weiß man nicht, auf welchem Acker man läuft. Aber man weiß, dass es ein Acker ist.“ Der Acker der diesjährigen deutschen Meisterschaften lag auf der Gemarkung von Sonsbeck. Die Gemeinde hat 8700 Einwohner und liegt beinahe topfeben zwischen Geldern, Xanten und Kevelaer – ungefähr dort, wo der Rhein aus Deutschland in die Niederlande fließt. Zwei Kilometer maß eine Runde. Doch der Weg führte nicht, wie man es in der ebenen Landschaft erwarten könnte, in einem großen Umlauf relativ gerade zum Ziel. „Die längste Gerade hatte 300 Meter“, sagt der Vaihinger, der in der U 23 an den Start ging. „Dann kam eine 90-Grad-Kurve, dann nochmal eine, dann eine 180-Grad-Kurve.“ Irgendwo auf der Strecke war ein „Berg“, wie er es nennt. „Das waren drei Höhenmeter“, schiebt Jelden nach. Ansonsten nichts außer Ebene und Kurven – garniert mit unglaublich viel Matsch.

„Schon nach den ersten zehn Läufern gab es nur noch Schlamm“, berichtet er. „Der Weg führte durch tiefen Matsch. Ein Crosslauf ist ganz anderes zu laufen als auf der Straße. Da kann man nicht über die Strecke fliegen, sondern es gibt auf dem Untergrund viele Stellen, an denen man tiefer einsinkt, und manche, die mit Gras fester sind.“ In Sonsbeck war wenig Gras vorhanden. „Ich merke es an meinen Sprunggelenken, dass die Belastung höher war“, sagt Jelden. „Aber Muskelkater hatte ich keinen. Crosslauf ist nicht so schnell wie auf der Straße oder auf der Bahn. Aber jeder Kilometer kostet mindestens so viel Kraft wie sonst zwei oder drei Kilometer.“

Abgesehen von der Vorfreude, Bekannte aus anderen Teilen der Republik zu treffen, war auch der Termin als einziges größeres Laufevent im Dezember ein Grund zur Zusage. „Ich weiß, ich habe ein paar Fehler gemacht“, sagt der Vaihinger nach seiner Rückkehr. In diese Kategorie fällt die Meldung über 4,1 und 10,1 Kilometer. „Zwei Läufe an einem Tag haben wenig Sinn“, sagt Jelden. „In Ensingen ging das. Aber hier hat der zweite Lauf auf den letzten Runden keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe nur noch vom Kopf her gedacht, ich laufe weiter und komme ins Ziel. Darauf bin ich auch stolz. Aber für die Idee würde ich mir immer noch den goldenen Vollpfosten verleihen.“ Dazu kam, dass er mit Crossläufen allgemein kaum Erfahrung hatte – nur ein Mal war er zuvor schon bei einem ähnlichen Lauf an den Start gegangen. „Im Eifer des Gefechts habe ich mich immer an die Leute vor mir gehängt. Da bin ich auch immer genau deren Bahn gelaufen, immer Innenbahn, die war komplett matschig.“ Auf der Außenbahn hätte er einige Meter weiter laufen müssen, aber weitaus weniger Kraft verbraucht.

Abgesehen davon, dass der zweite Start am gleichen Tag zu viel des Guten war, freut sich Jelden über den Erfolg, den er bei seiner zweiten Crosslauf-Teilnahme verbucht hat. In der Mannschaftswertung erkämpfte er sich im Trikot der LG Region Karlsruhe den zweiten Platz in der Altersklassenwertung. Allerdings nahm das Team seine Medaillen nicht bei der Siegerehrung entgegen – der Zeitplan war nicht allgegenwärtig. „Wir haben per Whatsapp erfahren, dass wir Zweiter geworden sind. Da stand auch gleich dabei ,Ihr habt die Siegerehrung verpasst.‘ Wir haben uns die Medaillen im Wettkampfbüro abgeholt.“ Bei seinen zwei Läufen, die sowohl für Mannschafts- als auch Einzelwertung herangezogen wurden, kam Jelden mit einer Zeit von 14:27 Minuten über 4,1 Kilometer auf Rang 17 und mit 41:00 Minuten über 10,1 Kilometer auf Rang 21 in der U-23-Konkurrenz.

Zeit und Platzierung in der Langstrecke waren bei diesem Wettkampf nicht relevant für den Vaihinger Leichtathleten – da zählte nur der Erfolg, sich durchgebissen und das Ziel erreicht zu haben. „Es macht kaum jemand mal einen Doppelstart“, berichtet er. Dafür zählte das Erlebnis. „Wir sind mit 15 Teilnehmern der LG Region Karlsruhe in zwei Kleinbussen hingefahren“, sagt Jelden. „So etwas gibt es ja nur zwei Mal im Jahr. Da sind wird freitagabends essen gegangen und am Samstag dann zur Strecke. Da haben wir gefühlt den ganzen Tag verbracht, sind aber abends noch heimgefahren.“ Und auch wenn der zweite Start zur Ochsentour wurde, freut sich der Vaihinger umso mehr über den Erfolg im ersten Lauf. „Das war definitiv ein Erfolg.“ Auch wenn die weißen Laufsocken sehr schnell nicht mehr weiß waren.