Von Ulrike Stahlfeld

Mühlacker. Internationales Flair beim 16. Mahle-Lauf in Mühlacker. Durch die vielen internationalen Kontakte des Unternehmens bescherten der Veranstaltung eine internationale Läuferschar. So waren unter anderem Athleten aus Australien und den USA für Händle und Läufer aus Luxemburg für Mahle am