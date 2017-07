Schaßberger ist Fünftbeste in Europa

Grosetto/Ensingen (nac). Tamara Schaßberger (VfL Sindelfingen) hat im Stabhochsprungfinale der U-20-Europameisterschaften im italienischen Grosetto ihe Saisonbestleistung erneut eingestellt. 4,05 Meter überwand die 18 Jahre alte Ensingerin. Damit hat sie eine Medaille knapp verpässt. Hätte sie die nächste Höhe – 4,15 Meter – genommen, hätte sie an Edelmetall geschnuppert. Doch so knapp der Abstand auch war, „mehr war nicht drin“, stellte Schaßberger nach dem Stabhochsprungfinale fest. Mit 4,05 Metern wurde sie Fünfte. Den Titel sicherte sich die Weltjahresbeste Lisa Gunarsson aus Schweden mit 4,40 Metern. U-20-Weltrekordlerin Wilma Murto aus Finnland musste sich wie bei der WM in dieser Altersklasse im vergangenen Jahr mit der Bronzemedaille zufrieden geben. Sie übersprang nur 4,15 Meter. Dazwischen schob sich noch mit persönlicher Bestleistung von 4,35 Metern die Britin Molly Caudery.

Schaßberger kam gut in den Wettbewerb. Sie überquerte die Einstiegshöhe von 3,90 Metern souverän im ersten Versuch. Doch schon bei 4,05 Metern stellten sich erste Probleme ein. Erst im dritten Versuch stellte sie ihre Saisonbestleistung ein. 4,15 Meter waren dann zu hoch. Allerdings war, kurz nachdem Schaßberger zum ersten Mal Anlauf auf diese Höhe genommen hatte, eine Athletin in den Einstichkasten gestürzt. So war die Verunsicherung groß – und die Ensingerin musste hier wie viele andere die Segel streichen.

Dementsprechend zwiegespalten fiel das Fazit von Schaßberger aus. Mit der Platzierung zeigte sich die 18-Jährige voll und ganz zufrieden. Mit der Höhe dagegen nicht. Gerne wäre sie die B-Kader-Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV) von 4,20 Metern gesprungen, vermeldet die DLV-Homepage www.leichtathletik.de. Bei der Jugend-DM in Ulm Anfang August hat sie die nächste Gelegenheit dazu.

Was ein Zweikampf im Stabhochsprungfinale von Grosetto zwischen Murto und Gunarsson werden sollte, entpuppte sich schnell als Dreikampf. Die beiden überragenden Springerinnen, die Weltjahresbeste aus Schweden und die U-20-Weltrekordlerin stiegen jeweils erst bei 4,15 Meter ein. Da Murto allerdings die Stange einmal riss und auch über 4,25 Meter einen ungültigen Versuch hatte, während Gunnarsson die 4,15 souverän meisterte und die nächste Höhe ausließ, setzte sich Finnin alles auf Risiko. Sie ließ zwei Höhen aus und griff erst wieder bei 4,40 Meterm in den Wettkampf ein. Der Sprung war zu groß. Die Finnin riss ihre beiden verbliebenen Sprünge. Caudery, die bis dahin fast jede Höhe im ersten Versuch gemeistert hatte, verzichtete danach sogar auf ihren dritten Versuch über 4,40 Meter. Zu stark hatte sich auch Gunnarsson präsentiert, die 4,15 Meter, 4,30 Meter und 4,40 Meter jeweils im ersten Versuch genommen hatte.