Von Michael Nachreiner

Leichtathletik. Der Termin steht: Am 23. Oktober soll in Ensingen wieder um den Sieg und Stadtmeistertitel über fünf und zehn Kilometer sowie die Halbmarathondistanz gekämpft werden. „Wir haben ein vitales Interesse, den Ensinger Laufcup in diesem Jahr auszurichten. Deshalb laufen