Malaysier geben Visitenkarte ab

Besigheim (mg). Auch bei der 20. Auflage des Nationalen Abendsporfests der LG Neckar-Enz kann man wieder einige hochkarätige Gäste aus nah und fern bewundern. Dabei kehrt die Veranstaltung an den traditionellen Austragungsort nach Besigheim zurück. Mit dem Rahmenprogramm geht es am Mittwoch um 17.30 Uhr los, bevor dann kurz darauf der erste Startschuss ertönt. Für Furore könnten dabei die Sprinter und Sprinterinnen aus Malaysia sorgen, die mit Bestleistungen deutlich unter den bestehenden Stadionrekorden im Gustav-Siegle-Stadion aufwarten.

Bei den Frauen ist hierbei Zaidatul Husniah Zulkifli über 100 und 200 Meter in der Favoritenrolle mit Bestleistungen deutlich unter zwölf und 24 Sekunden. In der Männerkonkurrenz sind gleich fünf schnelle Asiaten gemeldet. An der Spitze der Liste steht hier Khairul Hafiz Jantan mit 10,18 Sekunden über 100 Meter, also schneller als der Deutsche Meister Julian Reus, der in Nürnberg am Wochenende 10,40 Sekunden gelaufen ist. Von dort finden sicherlich auch einige leistungsstarke Athleten kurzfristig den Weg nach Besigheim, um ihre gute Form bei der Jagd nach Bestleistungen auszunutzen oder sich sogar auf die in Kürze stattfindende Heim-EM in Berlin vorzubereiten. Einer davon könnte auch der schon oft bei Veranstaltungen der LG Neckar-Enz angetretene Kugelstoßhühne Tobias Dahm (VfL Sindelfingen) sein. Allerdings laboriert der frischgebackene Dritte der deutschen Meisterschaften noch an einer Rückenverletzung, die einen Start noch in der Schwebe lässt.

Aus dem Raum Vaihingen nutzen auch einige Athleten das Abendsportfest zur Standortbestimmung. Vor allem der TSV Ensingen reist mit einem großen Aufgebot an. Insgesamt zehn Athleten aus dem Vaihinger Teilort werden sich das gelb-schwarze Trikot in Besigheim überstreifen. Darüber hinaus sind auch Felix Deißer aus Illingen (Team Sport Evolution) und Svenja Merita aus Horrheim (LG Neckar-Enz) am Start.