LG-Leichtathleten zeigen zum Saisonausklang eine große Motivation

Stuttgart (mg). Aufgrund der Corona-Pandemie haben in diesem Jahr die Regionalmeisterschaften erst praktisch zum Abschluss der Wettkampfsaison stattgefunden. Doch bei einigen Leichtathleten der LG Neckar-Enz war die Wettkampfmotivation immer noch hoch. So sprangen bei schwierigen Windbedingungen im Stadion Festwiese in

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen