Laufend ins neue Jahr hat besonderen Reiz

Von Holger Schmidt

Fast kein Tag vergeht in Baden-Württemberg ohne einen Volkslauf. Zu Silvester 2017 haben die Ausdauersportfreunde im Land die Auswahl unter nicht weniger als 13 Wettbewerben. Zwei davon laden am 31. Dezember auch in der Region zur Teilnahme ein.

Stuttgart/Ludwigsburg. Längst ein Klassiker und der größte Volkslauf zum Jahreswechsel im ganzen Südwesten ist der Bietigheimer Silvesterlauf. Auch bei der 37. Austragung werden sich unter den rund 4000 Teilnehmern wieder zahlreiche nationale und internationale Spitzenläufer tummeln – angeführt vom deutschen Marathon-Rekordhalter Arne Gabius (Therapie-Reha Bottwartal). Die Streckenlänge beträgt 11,1 Kilometer. Ein Rundkurs auf vorwiegend asphaltierten Straßen und Wegen durch die Enzauen und die historische Altstadt von Bietigheim-Bissingen muss zwei Mal durchlaufen werden. Die einmalige Stimmung durch die zahlreichen Zuschauer motiviert nicht nur die Asse immer wieder zu Höchstleistungen. Start und Ziel sind bei der Sporthalle unterhalb des Enzviadukts, der Startschuss fällt um 14 Uhr. Online-Meldeschluss ist der 26. Dezember, Nachmeldungen werden noch bis 12.30 Uhr am Veranstaltungstag angenommen. Weitere Informationen gibt es unter www.bietigheimersilvesterlauf.de im Internet.

Wer es etwas familiärer mag, der ist beim Silvesterlauf in Stuttgart-Weilimdorf genau richtig. Zumal hier drei verschiedene Wettbewerbe auf unterschiedlichen Distanzen ausgetragen werden. Die Hauptstreckenführung bei den beiden Läufen für die Großen ist dieselbe: Nach dem Start am Löwen-Markt geht es durch den Weilimdorfer Altstadtkern und um den Fasanengarten und den Hartwald herum. Ziel ist wieder der Löwen-Markt. Gesamtlänge: 5,5 Kilometer. Alle, die sich für den Hauptlauf entscheiden, müssen ab 14.30 Uhr zwei Runden drehen und damit elf Kilometer zurücklegen. Für Einsteiger, denen das zu lang ist, gibt es den Hörnleshasenlauf mit nur einer Runde um 13 Uhr. Der Schülerlauf für Teilnehmer bis 15 Jahre führt ab 13.45 Uhr über 2,3 Kilometer. Wer sich für den Stuttgarter Silvesterlauf anmelden möchte, hat dazu unter der Adresse www.stuttgarter-silvesterlauf.de noch bis 27. Dezember Gelegenheit. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 12 Uhr gegen eine erhöhte Gebühr möglich.

So sportlich, wie das alte Jahr zu Ende gegangen ist, beginnt auch das neue. Start ist schon am 1. Januar mit dem Neujahrslauf der LG Filder in Leinfelden-Echterdingen. Zehn Kilometer beträgt die ab 14 Uhr zu bewältigende Distanz. Alle weiteren Informationen unter www.LG-Filder.de im Internet.

Nicht mehr im Programm ist dagegen der Grafenauer Dreikönigslauf. Nach der zehnten Auflage 2017 fällt er im nächsten Jahr ebenso wie der Magstadt-Lauf im März aus organisatorischen Gründen aus. Damit gibt es 2017/2018 auch keine Winterlaufserie im Kreis Böblingen. Der Sindelfinger Glaspalast-Waldlauf am 25. Februar aber findet wie gewohnt statt.