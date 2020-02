Mühlacker (red). Früher als ursprünglich geplant hat Sebastian Kienle sein Auftaktrennen in dieser Saison bekanntgegeben. Der 35 Jahre alte Triathlet wird am 29. März in Port Elizabeth in Südafrika starten. Beim Iron Man South Africa wird es für den Mühlackermer

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen