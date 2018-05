Kenzel stellt im Kugelstoßen neuen Stadionrekord auf

Von Martin Grund und Michael Nachreiner

Die Wettbewerbe im Kugelstoßen sind beim 33. Bönnigheimer Sportfest an Himmelfahrt (Hifa) im Mittelpunkt gestanden. Während bei den Männern der Stadionrekord dem Angriff standhielt, verbesserte Alina Kenzel die alte Bestmarke der Frauen deutlich. Die Deutsche Hallenmeisterin stellte mit 17,68 Metern sogar ihren persönlichen Rekord ein.

Bönnigheim. Während zu Beginn des Wettkampftags noch recht leistungsfördernde Witterungsbedingungen herrschten, kam im Laufe der Zeit mit mehr Wind eine zunehmende Kühle und dann auch Nieselregen in das Stadion am Mineralfreibad. Unter diesen Bedingungen hatten es beispielsweise die Stabhoch- oder Weitspringer nicht gerade einfach. Gianni Seeger sprang als Sieger 7,31 Meter weit, allerdings herrschte beim jungen Gomaringer zu viel Rückenwind. Anders als im Vorjahr, als sie aus der Außenseiterrolle als Gewinnerin des Stabhochsprungs hervorging, setzte sich Stefanie Dauber dieses Mal als Favoritin durch. Die Ulmerin siegte mit 4,10 Metern. Auch das Feld der Männer in dieser Disziplin war nicht ganz so gut wie gewohnt besetzt. Vincent Hobbie triumphierte hier mit 4,80 Metern vor dem Lokalmatador Felix Hepperle. Der Bönnigheimer, seines Zeichens zweifacher Deutscher Meister im Zehnkampf, agierte vorsichtig und sprang mit verkürztem Anlauf 4,70 Meter.

Anders sah es dagegen beim Kugelstoßen aus. Alina Kenzel sorgte mit ihrem Stadionrekord für den Meetinghöhepunkt. Die Waiblingerin lieferte eine ganz stabile Serie mit allen Stößen klar über 17 Meter ab. Der weiteste Versuch gelang der Überraschungssiegerin der Deutschen Hallenmeisterschaften im vierten Durchgang, als die Nachwuchsathletin mit 17,68 Metern genauso weit wie beim damaligen Coup stieß. Lena Urbaniak (LG Filstal) absolvierte dagegen keinen gültigen Versuch. Dennoch gelang mit den 15,70 Metern von der Mannheimerin Yesimi Ogunleye eine weitere bemerkenswerte Leistung. Bei den Männern blieb im Gegensatz zu den Frauen der alte Stadionrekord von Marco Schmidt bestehen. Doch Tobias Dahm überzeugte in der Comebacksaison nach einem Achillessehnenriss mit 19,12 Metern. Schwer in den Wettkampf fand dagegen Simon Bayer, bis er dem späteren Sieger mit 18,90 Metern noch ziemlich nahekam. Auch der hoch dekorierte Behindertensportler Niko Kappel (alle VfL Sindelfingen), seines Zeichens amtierender Goldmedaillengewinner der Paralympics und Weltrekordler, gab mit 12,73 Metern eine gute Visitenkarte angesichts des frühen Saisonzeitpunkts ab. Sowohl über 100 als auch über 200 Meter war ein Ägypter der Schnellste. Ayman Elsaaid siegte in 10,54 und 21,50 Sekunden.

Eine Norm zur Jugend-DM glückte mit seiner Steigerung auf 60,35 Meter Marius Langjahr (LG Neckar-Enz). Der Bönnigheimer gewann damit den Speerwurf der U 18. In der U 20 jubelte mit dem Gemmrigheimer Jonte Fischer ein weiterer LG-Athlet über den Sieg in 49,94 Sekunden über 400 Meter. Julian Lamatsch stand bei den Männern nach 400 Meter Hürden in 55,28 Sekunden ganz oben auf dem Podest. Auf derselben Strecke bei den Frauen siegte mit Lena Jünk eine weitere Athletin der LG Neckar-Enz mit 66,73 Sekunden. Ebenfalls ganz vorne war in der U 18 Tabea Tempel beim 200-Meter-Debüt in 26,29 Sekunden. Einen Doppelsieg der LG gab es über 300 Meter der W 15 durch Annelie Hummler in 46,22 Sekunden vor Katja Noller in 46,40 Sekunden. Knapp das Podest verpasst hat hier Jule Methner. Die Athletin des TSV Ensingen wurde in 47,49 Sekunden hinter Samira Stöffler (LG Staufen) in 47,26 Sekunden Vierte. In der stärker besetzten W 14 kam Methner mit ihren 47,49 Sekunden dagegen nur auf den siebten Platz.

Ebenfalls Vierte in ihren jeweiligen Wettbewerben wurden Methners Vereinskameradinnen Alisha Hermanutz in der W 14 in 51,90 Sekunden über 300 Meter – persönliche Bestleistung – sowie Helena Rathmann in der gleichen Altersklasse in 2:54,91 Minuten über 800 Meter. Damit landete sie in der U-18-Wertung auf dem sechsten Rang. In 2:19,25 Minuten über 800 Meter lief Paul Jelden (TSV Ensingen) in seinem Zeitlauf als Erster über die Linie. Die Zeit bedeutete in der U 20 hinter Pascal Remmele (VfL Winterbach) in 2:06,12 Minuten und Davide Hailer (LV Pliezhausen) in 2:10,95 Minuten Platz drei und bei den Männern Rang acht.

Auch vom TV Sersheim nutzten drei Athleten das Hifa, um ihre Form zu testen. Momo Collmer landete in der U 18 über 100 Meter in 13,01 Sekunden auf dem 27. Platz. Mit 4,90 Metern im Weitsprung wurde er zudem Best of the Rest hinter den acht Finalisten. Und beim Kugelstoßen setzte Collmer seine Versuche konstant auf 8,50/8,60 Meter. Sein Ausreißer nach oben von 8,84 Metern bedeutet Platz sechs. Schnellster seines Zeitlaufs über 100 Meter in der M 15 wurde in 13,28 Sekunden Collmers Vereinskamerad Lucas Rapp. Da beim Lauf aber zu starker Rückenwind geherrscht hatte, ging er nicht in die Gesamtwertung ein. Das holte Rapp beim Kugelstoßen nach, wo ihm gleich sein erster Versuch mit 7,88 Metern Rang sieben bescherte. Und Sechster wurde er mit 29,73 Metern im Speerwurf. Darüber hinaus landete Vania Melo (TV Sersheim) über 100 Meter der W 15 in 14,83 Sekunden auf dem 13. Rang. Drei Plätze besser, also auf Rang zehn, war Svenja Merita (LG Neckar-Enz) in 14,45 Sekunden platziert. Im Kugelstoßen beförderte die Horrheimerin das Sportgerät auf 9,06 Meter und wurde damit Fünfte. Melo stieß die Kugel 6,02 Meter weit und landete auf Rang neun. Und im Speerwurf erreichte Merita mit 22,96 Metern den siebten Platz.