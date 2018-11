Jede Woche Training für den Nussdorflauf

Nussdorf (red). Im Hinblick auf den Nussdorflauf, der immer am Samstag vor Totensonntag stattfindet – in diesem Jahr am 24. November – wird ab sofort eine wöchentliche Trainingsmöglichkeit angeboten. Der Lauftreff Nussdorf spricht damit vor allem die Teilnehmer an, die nicht ohnehin ständig trainieren. Treffpunkt ist jeweils samstags um 14 Uhr an der Gemeindehalle, also genau dort, wo am 24. November auch der Massenstart zum Nussdorflauf mit seinem kernigen Anstieg erfolgt.

Angeboten werden Trainingsgruppen über zehn und 6,6 Kilometer, aber auch für die Schülerläufe, deren Distanz in Nussdorf 1500 Meter beträgt.