Heute Test für den Silvesterlauf

Bietigheim-Bissingen (red). Am 31. Dezember fällt der Startschuss zum 39. Bietigheimer Silvesterlauf. Für Neueinsteiger, die schon mal vorab die Strecke kennen lernen möchten, bietet das Organisationsteam zusammen mit dem Lauftreff Bietigheim Testläufe auf der Original-Silvesterstrecke an.

Los geht es heute um 18.30 Uhr. Ein weiterer Termin ist am Sonntag (8. Dezember) um 9.30 Uhr. Gelaufen wird in geführten Gruppen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Treffpunkt ist jeweils in Bietigheim am Dreschschuppen zwischen Viadukt und Sporthalle. Der Testlauf ist kein Wettkampf und dient dazu, das Streckenprofil kennenzulernen.

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Es besteht weder eine Versicherung, noch sind die Straßen gesperrt. Jeder Teilnehmer ist eigenverantwortlich für die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. Die Teilnahme am Testlauf ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Silvesterlauf sowie Anmeldung im Internet unter www.bietigheimersilvesterlauf.de.