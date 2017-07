Hepperle verbessert eigenen Rekord

Düsseldorf/Bönnigheim (mg). Einen erfolgreichen Einsatz für Deutschland hat der Bönnigheimer Felix Hepperle (LG Neckar-Enz) im Zehnkampf am Wochenende in Düsseldorf gehabt. Mit persönlicher Bestleistung und LG-Rekord von 7699 Punkten trug er sein Scherflein zum überraschenden Sieg der Nationalmannschaft beim Länderkampf gegen die USA bei. Beim Thorpe-Cup siegte diesmal Deutschland mit 38 642:37 321 Punkten. In der Einzelwertung wurde Hepperle Dritter.

Schon vor dem ersten Startschuss wurde Felix Hepperle die Ehre zuteil, als Teamkapitän das Nationalteam anzuführen. Hochmotiviert legte der amtierende Deutsche Meister einen ganz starken ersten Tag hin. Über 100 Meter sprintete er 11,04 Sekunden. Auch die Weitsprungleistung von 7,16 Metern konnte sich sehen lassen. Zwei übergetretene Versuche wären jedoch noch einmal deutlich weiter gewesen. Das Kugelstoßen beendete er mit 12,51 Metern. Beim Hochsprung ließ Hepperle mit 1,99 Metern aufhorchen. Außerdem lief er die 400 Meter in 48,26 Sekunden. Der zweite Wettkampftag begann mit einer Bestleistung für Hepperle. Über 110 Meter Hürden verbesserte er sich auf 15,19 Sekunden. Weitere Leistungen: 37,51 Meter beim Diskuswerfen, 4,85 Meter beim Stabhochsprung, 50,95 Meter beim Speerwerfen und 1500 Meter mit starkem Endspurt in 4:28,00 Minuten.