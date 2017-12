Helfer für Bietigheimer Silversterlauf gesucht

Bietigheim-Bissingen (red). Der Countdown läuft. Dass es auch beim 37. Bietigheimer Silvesterlauf hoch her geht, erwarten die Organisatoren angesichts der Voranmeldungen, der Laufbegeisterung und der Beteiligung an den bisherigen Trainingsläufen. Bis zu 3500 Sportler werden am letzten Tag des Jahres in Bietigheim erwartet.

Doch wo viele Teilnehmer am Start sind, werden auch viele helfende Hände benötigt. Um den Läufern, Fans und Tausenden Zuschauern einen schönen Wettkampf zu bieten, brauchen die Veranstalter Unterstützung von freiwilligen Helfern. Im vergangenen Jahr waren es rund 320 Personen, die am 30. und 31. Dezember zusammen mehr als 1000 Stunden eingebracht haben – als Streckenposten, an den Verpflegungsständen, beim Auf- und Abbau sowie an anderen Stellen. Zur Belohnung gibt es für jeden Helfer ein Geschenk. Interessenten können sich mit dem Helferformular anmelden, das unter www.bietigheimersilvesterlauf.de zu finden ist.