Drucken Oßweil/Horrheim (red). Sieben Zentimeter in der letzten der fünf Disziplinen der Schottischen Highland-Games bei der Jugend-DM in Ludwigsburg-Oßweil haben letztlich den Unterschied zwischen Gold und Silber in der Jugendklasse der 15- und 16-Jährigen gemacht. Diese sieben Zentimeter... »