Gute Zusammenarbeit

Die Aussage, dass der Antrag auf Durchführungsgenehmigung des Ensinger Laufcup acht Wochen unbearbeitet bei der Stadtverwaltung rumlag, hat hohe Wellen geschlagen. „Isoliert betrachtet, war das so“, sagt Rainer Kienzle, im Organisationsteam der Laufveranstaltung für die Pressearbeit zuständig. „Aber wir wollen ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Zusammenarbeit mit der Verwaltung immer partnerschaftlich war – in der Vergangenheit und auch in diesem Jahr. Die Stadt hat die Anfrage auch zu einem Zeitpunkt erreicht, als die Corona-Lage noch auf ihrem Höhepunkt war und der Lockdown in Kraft. Die Mitarbeiter auf dem Amt wussten vielleicht auch nicht, wie sie damit umgehen sollten.“ red