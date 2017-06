Felix Franz läuft so schnell wie zuletzt vor zwei Jahren

Regensburg/Kleinglattbach (mg). Einen vermutlich entscheidenden Sieg hat Felix Franz errungen. Beim Meeting in Regensburg setzte sich der Leichtathlet von der LG Neckar-Enz im Schlussspurt über 400 Meter Hürden in Saisonbestzeit von 49,88 Sekunden vor Luke Campbell (LG Eintracht Frankfurt), der in 49,96 Sekunden ebenfalls unter der 50-Sekunden-Marke blieb sowie dem Österreicher Dominik Hufnagl durch. Nach der Steigerung seiner Saisonbestzeit besitzt der Kleinglattbacher nun beste Karten, um für Deutschland bei der Team-EM an den Start zu gehen.

Doch der Sieg war an diesem Tag heiß umkämpft. Die besten deutschen Langhürdler spekulierten auf das einzige Ticket zur Team-Europameisterschaft im französischen Lille. Neben Franz hatte sich im Vorfeld der eingebürgerte Campell als vermeintlicher Hauptkonkurrent hervorgetan. Wie erwartet lief es dann auch an diesem Tag auf ein Duell zwischen den beiden hinaus. Anfangs war Franz noch etwas verhalten unterwegs, so dass sich Campell schnell an die Spitze des Feldes setzte. Aber Franz hielt den Kontakt und kam nun immer besser in den Lauf hinein. Dennoch lag der 24 Jahre alte Kleinglattbacher an der letzten Hürde zwei Meter im Rückstand. Aber dem starken Endspurt von Franz hatte sein Frankfurter Kontrahent nicht mehr genug entgegenzusetzen.

Somit holte sich der 24-Jährige am Ende knapp den Sieg in 49,88 Sekunden. So schnell war Franz das letzte Mal vor zwei Jahren unterwegs gewesen, bevor ihn Krankheiten und Verletzungen immer wieder zurückgewofen hatten. Auch in diesem Jahr war er insgesamt sechs Wochen in der entscheidenden Phase der Vorbereitung außer Gefecht gesetzt.