Ein Traum geht für Fritsch in Erfüllung

Von Michael Nachreiner

Triathlon. Als Vize-Europameister der Altersklasse 50 bis 54 hat sich Thomas Fritsch beim Ironman Frankfurt das Startrecht für den Ironman Hawaii erkämpft. Nun ist klar: Fritsch wird das Startrecht für die prestigeträchtigste Herausforderung über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen wahrnehmen. „Es geht darum, mir einen Traum zu erfüllen. Denn ich habe keine Garantie, dass ich mich in den nächsten Jahren noch einmal für den Wettkampf in Kona qualifiziere, auch wenn ich es natürlich hoffe“, berichtet er. „Und wenn ich beim nächsten Ironman Hawaii nicht antrete, verfällt mein Startrecht wieder.“

Denn nach seinem Triumph in Frankfurt hat der Illinger erst ein paar Tage gebraucht, um sich zu entscheiden. „Eine Reise nach Hawaii wäre aktuell ein Riesenaufwand. Von Europa aus darf man derzeit nicht in die USA einreisen. Ich hätte also zwei Wochen vorher den Schengenraum verlassen müssen – zum Beispiel nach Mexiko – und von dort dann in die Vereinigten Staaten einreisen. So haben es viele andere Triathleten geplant, wie ich mitbekommen habe“, erzählt Fritsch. „Das wäre also mindestens ein Trip von vier Wochen geworden.“

Solche Gedankenspiele sind aber erst einmal ad acta gelegt. Denn just, als der 49-Jährige auf eine E-Mail des Veranstalters reagiert, 1000 Euro hinterlegt und damit seine Absicht, am 9. Oktober in Kona anzutreten, verbindlich dokumentiert hatte, wurde die inoffizielle Ironman-WM auf Februar 2022 verlegt. „Das kommt für mich aber zum richtigen Zeitpunkt. Zum einen kann ich mich gezielt darauf vorbereiten. Dadurch habe ich die Chance, sportlich was zu erreichen. Denn ich wüsste nicht, was rauskommt, wenn ich in acht Wochen schon wieder einen Wettkampf bestreiten würde – zumal unter den klimatischen Bedingungen auf Hawaii“, berichtet Fritsch. „Zum anderen ebbt hoffentlich bis dahin das Pandemiegeschehen ab.“ Eine Garantie, dass der Ironman Hawaii aber im Februar stattfinden wird, ist das nicht. „Der Wettkampf von 2020 wurde auch verlegt – auf Februar dieses Jahres. Doch dann ist er auch ausgefallen“, erklärt der Illinger.

Und noch einen Vorteil hat die Verschiebung der prestigeträchtigen Veranstaltung. Fritsch: „Jetzt kann ich mich fünf Monate lang freuen, dass ich im Februar wieder einen ganz tollen Wettkampf habe.“

Jetzt steht aber erst einmal Urlaub an – in Österreich. „Ganz still kann ich die Füße aber nicht halten“, erklärt der Illinger. „Ich nehme mein Rad mit. Da kann man tolle Ausfahrten machen. Das Hotel hat ein Schwimmbad dabei. Und wir werden Wandern gehen. Es ist also doch irgendwie Training – nur ohne Trainingsplan.“