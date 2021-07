Drucken Karlsruhe/Neckarsulm (mg). Die Athleten der LG Neckar-Enz haben sich bei den Wettkämpfen am Wochenende wieder in guter Verfassung gezeigt. Allen voran Finn Breitkreutz, der in der Altersklasse M 15 beim Mehrkampf in Karlsruhe zwei LG-Rekorde verbesserte. Auch die... »